Así le respondió Jessi Uribe a un seguidor que le dijo: “esa ‘lipo’ se perdió”

Te puede interesar: “Ver a mi hija nacer con esa voz, es algo hermoso”: Jessi Uribe en Exclusiva

El año pasado, el cantante de música popular se sometió a una cirugía estética para bajar unos kilos. Después de realizarse la ‘lipo’, el intérprete de Dulce Pecado ha venido mostrando en su cuenta de Instagram que está muy juicioso haciendo ejercicio junto a su prometida Paola Jara. Quiere mantener la cirugía y seguir marcando su cuerpo.

El cambio es muy evidente en su cuerpo y en su rostro. “Sé que no tengo el mejor cuerpo, pero los que me conocen de hace mucho saben que nunca pude tomarme una foto así. Sufría mucho con eso, y antes de que caigan los que siempre molestan. Sí me hice la lipo y ahí voy en el proceso. Tú tranquilo”, escribió en su cuenta de Instagram, confirmando el procedimiento estético al que fue sometido.

Te puede interesar: Video: el tatuaje que Paola Jara le hizo ‘temblando’ a Jessi Uribe

Desde entonces, hay muchos seguidores que aun siguen criticando su físico y hasta su forma de vestir. En estos días, le dejaron un mensaje en una de sus fotos que decía: “Bebé, esa lipo se perdió ya”. El santandereano no tuvo problema en contestar, y de manera muy diplomática dijo: “Se perdieron muchas cosas en pandemia pero soy feliz”. Los comentarios de los usuarios estuvieron divididos, algunos apoyaron la respuesta de Jessi afirmando que lo veían bien con o sin ‘lipo’, mientras que otros se enfocaron específicamente en la chaqueta que tenía puesta en esa foto, diciendo que se la había prestado Paola Jara.

Por otra parte, también le han preguntado si se ha realizado algún procedimiento en su cara pues luce más delgada. El artista ha reiterado que sólo se ha hecho la liposucción, lo demás, ha sido gracias al ejercicio y buena alimentación.