Así luce el hijo de Juan Pablo Ángel que participó en La Voz Kids

Gerónimo Ángel es hijo del exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, recordado por los colombianos por su participación en el programa infantil de Caracol Televisión, La Voz Kids en la versión del 2014. Gracias a su talento para el canto, el pequeño de aquel entonces logró descrestar al jurado y a los televidentes, pues con el paso de los capítulos se logró posicionar entre los favoritos de la competencia.

En la audición a ciegas, el hijo del exfutbolista interpretó la icónica canción No One de la famosa cantante estadounidense Alicia Keys. En su audición en el diamante de La Voz Kids Colombia, ante Fanny Lu, Andrés Cepeda y Maluma, los coach de la competencia, el joven logró conquistar a la intérprete de No te pido flores.

Han pasado cerca de ocho años desde que Gerónimo Ángel brilló por primera vez en la pantalla chica y aún sigue dando de qué hablar, pues, luego de su paso por el programa y de culminar algunos proyectos personales, el cantante decidió radicarse en Estados Unidos, país en el que se encuentra formando su carrera artística.

Cabe mencionar que el joven es considerado un fashionista por naturaleza, pues a menudo, a través de sus redes sociales, no duda en compartir algunos de sus impactantes outfits.

¿Cuántos hijos tiene Juan Pablo Ángel?

El exfutbolista, y ahora comentarista deportivo, a menudo comparte, desde su cuenta de Instagram, numerosas fotografías con sus tres hijos, Gerónimo, Tomás y Pascual Ángel, a quienes considera sus mayores tesoros.