Así luce los actores de ‘Charlie y la fábrica de chocolates’ en la actualidad

En 2005, el mundo del séptimo arte le dio la bienvenida a Charlie y la fábrica de chocolates, una película dirigida especialmente para los más pequeños de la casa, pero gracias a su elenco y trama, logró gran aceptación en públicos de todas las edades.

La historia, basada en la fábrica de chocolates Wonka, fue protagonizada por Johnny Deep y Freddie Highmore, quienes le dieron vida a Willy Wonka y al pequeño Charlie Buckert. En la historia, sus personajes se dieron cuenta que a pesar de la barrera que el dinero ponía entre ellos, sus sueños y los chocolates los unieron.

Actores como Helena Bonham Carter, Jordan Fry, Anna Shopia Robb, Julia Winter y Philip Wiegratz hicieron parte del filme, que mezcló la fantasía con los valores del ser humano.

Así luce el elenco de Charlie y la fábrica Chocolates

Willy Wonka – Jonny Depp

El reconocido actor de 60 años, protagonista de la saga de Piratas del Caribe, vivió un polémico y controversial juicio por difamación con su ex Amber Heard. Según medios internacionales, como The Hollywood Reporter, el artista dirigirá, después de 25 años de no hacerlo. Modigliani, película coproducida por Al Pacino, se filmará en Europa.

Charlie Bucket – Freddie Highmore

Luego de su participación en Charlie y la fábrica de chocolates, el actor de origen británico participó en varias producciones como Arthur y los Minimoys (2006), A Good Year (2006), August Rush (2007), The Spiderwick Chronicles (2008), por solo mencionar algunas. Su papel como el doctor Shaun Murphy en The Good doctor, ha logrado que el artista nuevamente encabece titulares de la prensa.

Mike Teavee – Jordan Fry

El actor estadounidense de 29 años, conocido por su personaje de Mike Teavee, un fanático de los videojuegos en Charlie y la fábrica de chocolates, es muy activo y le encanta practicar deportes como el futbol y el buceo. Ha participado en Gone y prestó su voz para el filme Meet The Robinsons.

Veruca Salt – Julia Winter

Interpretó a Veruca, una niña caprichosa e impositiva. Aunque se proyectaba un gran futuro en la actuación, la joven, nacida en Estocolmo, se alejó del mundo artístico en 2006.

Violet Beauregarde – AnnaSophia Robb

La joven originaria de Denver, Colorado, Estados Unidos es actriz, cantante y modelo. También ha logrado tener varias participaciones en televisión como en la pantalla grande, como La montaña embrujada, junto a Dwyne Johnson, ´La Roca´, en 2009. En 2013, interpretó a Carrie Bradshaw en la serie de televisión The Carrie Diaries. Su más reciente trabajo actoral fue el año pasado, en Dr. Death, donde personificó a Michelle Shughart.

Augustus Gloop – Philip Wiegratz

El joven talento originario de Alemania, tenía 12 años cuando interpretó al glotón Augustus en Charlie y la fábrica de chocolates, trabajó en algunos proyectos audiovisuales. Su último trabajo actoral fue Ruby Red, en 2013.