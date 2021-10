Así reaccionó Ricardo Montaner cuando se enteró que Evaluna sería mamá

Te puede interesar: VIDEO: conoce las razones por las que Camilo y Evaluna llamarán Índigo a su hijo

Camilo y Evaluna disfrutan de la dulce espera de su primer bebé, noticia que dieron a conocer con el lanzamiento de su nueva canción, Índigo, nombre con el que también será llamado su hijo.

A pocos días de dar a conocer las buenas nuevas, la cantante venezolana ha revelado detalles de su embarazo como los síntomas y reacciones de sus familiares.

“Yo no quería comer nada, solo mandarinas, pepinillos y cebollitas de vinagre. Me puse las pulseras de motion sickness (mareos), aceites esenciales, el de menta me ayudó mucho y Camilo me cuidó muchísimo”.

Además, compartió la reacción que tuvo su papá, Ricardo Montaner cuando le contó la noticia. “Mi papá al comienzo estaba en shock, pero ahora todos están demasiado contentos. Creo que lo van a poder disfrutar más, compartirlo con todos porque tenían que guardar el secreto…”, aseguró la artista en una entrevista para Infobae.

Justamente, el intérprete de ‘Tan enamorados’ publicó una tierna imagen con su hija. “Besando a Índigo por primera vez”. La foto tiene 1 millón de likes y mas de siete mil comentarios.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea