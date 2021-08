Así reaccionó Sara Uribe cuando le preguntaron por la novia de Fredy Guarín

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La presentadora Sara Uribe y el futbolista Fredy Guarín mantuvieron una relación sentimental que finalizó el año pasado. Fruto de su romance nació Jacobo, de dos años.

Aunque la relación ya terminó, algunos internautas aún le cuestionan a la empresaria sobre su expareja y su situación sentimental. En esta ocasión, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram un seguidor le pregunto lo siguiente:

“¿Sara, cómo se sintió de saber que Fredy te haya reemplazado tan rápido?” a lo que la también modelo respondió: “Yo creo que uno no reemplaza a nadie, chimba por él que consiguió una persona con la que está feliz y se siente bien”.

Además, aseguró que en estos momentos está soltera y afirmó que no volvería a cometer los mismos errores del pasado. “No me voy a meter con cualquiera por no sentirme sola. Además, no es chévere presentarle uno y otro a mi hijo”.

Actualmente, la modelo se encuentra de vacaciones en Nueva York con su hijo Jacobo, lugar desde donde respondió los interrogantes de sus seguidores.

Cabe recordar que el pasado 30 de junio, Fredy Guarín cumplió 35 años y lo celebró con una fiesta, en la que aprovechó para presentar en redes sociales a su novia. Se trata Pauleth Pastrana, médico veterinaria y amante de los caballos, según lo que dice su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 170 mil de seguidores.

Te puede interesar: Video: Fredy Guarín presentó oficialmente a su nueva novia