Así respondió Isabella Santiago de ‘MasterChef’ a quienes le dicen “pedante”

Esta temporada de MasterChef Celebrity lleva pocas semanas de haberse estrenado y ya ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. En algunas oportunidades, por los platos realizados por los participantes, y en otras, por discusiones que han protagonizado varios famosos.

Por ejemplo, la semana pasada, la actriz venezolana Isabella Santiago y el actor Ramiro Meneses fueron los concursantes más comentados por una fuerte pelea que tuvieron cuando trabajaban en equipo e intentaban sacar un plato juntos.

Aunque la actriz, recordada por su participación en Lala’s Spa, se ha destacado por ser una de las participantes más fuertes, también ha sido señalada por muchos televidentes e internautas, como una de las más conflictivas del programa. Por esa razón, Isabella ha sido bastante criticada e incluso, ha sido comparada con Carla Giraldo, ganadora de la anterior temporada de MasterChef Celebrity y quien también fue protagonista de varios “roces” con sus compañeros.

¿Pedante? Isabella Santiago respondió a sus detractores

En redes sociales, han calificado a la actriz Isabella Santiago de “pedante”. Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, la actriz no tuvo problema en responderles a un seguidor que la cuestionó por su forma de ser. “¿Por qué eres tan pedante?”, le preguntaron, a lo que ella respondió: “Pedante es una palabra muy fuerte, y la verdad es que ya estoy tan blindada de tantos comentarios negativos que ya me dan igual. Simplemente soy yo y a veces me dejo llevar por las emociones.”

De igual manera, le preguntaron cómo era su relación con sus compañeros, pues como se ha evidenciado en algunos capítulos del programa, parecer ser no tan buena. “Yo me la llevo bien con todos, estamos trabajando bien y en equipos (…) Estamos desarrollando valores y virtudes a medida que va pasando la competencia. Todo está muy bien”, afirmó.