Así se vivió el concierto de Demi Lovato en Bogotá

Demetria Devonne, conocida en la industria del entretenimiento como Demi Lovato, es una cantante, actriz y compositora nacida en Albuquerque, Nuevo México.

La artista, que en agosto cumplió 30 años, logró alcanzar el éxito a corta edad, gracias a su participación en programas infantiles como Barney & Friends. Luego continuó su carrera actoral en producciones como Prison Break, As the Bell Rings y Jonas Brothers: Living the Dream.

La intérprete de Cool for the Summer se ha caracterizado siempre por emitir sus puntos de vista, muestro de ello fue su declaración, en mayo de 2021, a través de su cuenta de Twitter, en la que afirmó que luego de analizar muy bien ciertos temas en su vida, había decidido que la reconocieran como una persona no binaria.

Puedes leer: Caracol presentó La reina de indias y el conquistador. Día y hora de su estreno.

Cabe mencionar que el 17 de marzo del 2021, la artista presentó oficialmente su documental, Dancing with the Devil, donde dejó al descubierto varias situaciones que vivió en su infancia, así como sus problemas de drogadicción y desórdenes alimenticios, con lo que ha batallado desde que era una adolescente.

Demi Lovato llega a Bogotá con su show Holy Fvck Tourhace

El pasado 13 de agosto, Demi Lovato inicio su tour por Latinoamérica, gira en la que su público de 6 países ha podido disfrutar de su música. El día de ayer, 7 de septiembre, la artista presentó su show en el Movistar Arena de la capital colombiana.

Los asistentes al evento lograron disfrutar de temas com o Cool for the Summer, Heart Attack , Sorry Not Sorry, Confident, Substance y Skin my Teeth, por tan solo mencionar algunos.

Cabe mencionar que, Demi arribo al escenario cerca de las 8:30 p.m., luego de que sus fanáticos gritarán sin parar su nombre; así mismo, la estadounidense lució una camisa y falda de prenses color negro. No obstante, hubo un detalle que no pasó desapercibido: un llamativo cinturón, que tenía varias simbologías de su nuevo álbum musical, Holy Fvck.

Te puede interesar: Llega el Festival Cordillera con lo mejor de los sonidos latinoamericanos.

Desde el inicio del espectáculo se pudo evidenciar el nuevo ritmo y género musical en el que está incursionando Demi, pues todas sus interpretaciones tuvieron como protagonistas tintes rockeros.

Luego de interpretar algunas de sus canciones más populares, Demi Lovato no dudo en agradecerle a todos los asistentes del evento por su asistencia, “Thanks for everything guys... You are beautiful” (“gracias por todo chicos…Son hermosos”) , fueron algunos de los elogios que tuvo para sus seguidores, quienes cantaron cada una de las canciones de la estrella de la música.