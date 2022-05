Así sorprendió Karol G a fanático que no podía ir a su concierto en Bogotá

Este fin de semana, Karol G realizó dos conciertos en el Movistar Arena, en Bogotá. Miles de fanáticos disfrutaron al ritmo de sus canciones. Además, la antioqueña sorprendió con algunos artistas invitados como Jean Carlos Centeno, Jorge Celedón y Andrés Cepeda.

Los shows de ‘La Bichota’ fueron toda una sensación, y así quedó registrado en múltiples videos y fotos publicadas en las diferentes redes sociales. Así como muchos presumieron su presencia en los conciertos, hubo otros fanáticos que, aunque deseaban ir, no pudieron hacerlo por diferentes motivos. Uno de ellos, fue un joven que se vio obligado a escoger entre ir a la presentación o pagar su maestría. “Tenía que escoger entre una maestría en la @UPilotoOficial o ir al concierto de #bichota y este fue el consejo de mamá. Espero la vida me dé para cumplirle a mi madre para ir a ver a @karolg”, escribió el fanáticos a través de su cuenta de Twitter, donde también publicó el chat con su mamá donde ella le aconsejaba que pagara su maestría. “Tus sueños no están puestos en un concierto”, le dijo.

Karol G le respondió al fanático

Cuando todo parecía que iba a quedar en una simple anécdota, apareció Karol G y lo sorprendió con una noble respuesta halagando su decisión. “Escogiste súper bien. Todo tiene su tiempo y su prioridad… qué tal que Karol G vea tu tweet, y te regale tickets para ti y tus amigos y además tú mamá ??? No se … yo aquí pensando. Revisa tu DM a ver”.

Escogiste súper bien !!! Todo tiene su tiempo y su prioridad … 🤔 que tal que Karol G vea tu tweet, y te regalé tickets para ti y tus amigos y además tú mamá ??? No se … yo aquí pensando 💭 Revisa tu DM a ver — LABICHOTA (@karolg) May 22, 2022

Efectivamente, Karol G le cumplió su deseo, y el joven pudo asistir al concierto junto con su mamá. “Acaba de terminar el #BICHOTATOUR de @karolg y solo me quedan palabras de agradecimiento. A veces creemos que las redes son solo para vanidad, hate o alardear, pero en este momento también sirvió para cambiarme la vida”, escribió el fanático junto a unas imágenes donde se observa su rostro de alegría.

