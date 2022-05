¡Bajó más de 7 kilos! Kim Kardashian lució el vestido de Marilyn en la Met Gala

Kim Kardashian impactó con el icónico vestido que lució Marilyn Monroe en 1962. La socialité y su novio, Pete Davidson fueron una de las parejas de la gala. Foto: Getty

Kim Kardashian siempre es tendencia mundial, y sus seguidores siempre están pendientes de sus lanzamientos como empresaria, de sus relaciones familiares con el clan Kardashian, y sobre todos los detalles de su vida romántica, principalmente desde que estaba viviendo primero, un apasionado romance con Kanye West, ahora llamado Ye, luego su tormentoso divorcio del rapero, y ahora la evolución de su noviazgo con el comediante Pete Davidson.

En la Met Gala 2022, Kim Kardashian volvió a robarse los titulares, como lo hizo un año antes, al aparecer completamente vestida de negro y con el rostro cubierto. Este año, la socialité, madre de 4 hijos, causó impacto al aparecer en uno de los eventos más selectos de la moda, luciendo el icónico vestido que usó Marilyn Monroe en 1962, cuando en el Madison Square Garden cantó el ´Happy Birthday´ al presidente John F. Kennedy. Para llegar a ese glorioso momento en que todas las cámaras se enfocaron exclusivamente en ella, Kim Kardashian tuvo que sufrir.

¿Que hizo Kim para poder usar el vestido de Marilyn?

Durante una entrevista con Vogue, la empresaria, que posó feliz con su novio, Pete Davidson, contó que el traje fue traído, en un avión privado y con un esquema de seguridad, desde Orlando, Florida, donde es exhibido en el museo Ripley´s Believe It Or Not. Cuando se lo midió, por supuesto sin tocarlo directamente, pudo darse cuenta que lucirlo a la perfección iba a ser un reto. “Siempre pensé que era extremadamente curvilínea. Me imaginaba que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde era más pequeña. Entonces, cuando no me quedaba bien, quería llorar porque no se puede cambiar en absoluto”.

Kim no se rindió, y diseñó un plan para quedar perfecta en el atuendo con el que Marilyn hizo suspirar al mundo. Sus rutinas incluían usar la caminadora, dejar de consumir azúcar, carbohidratos, usar un traje de sauna y consumir únicamente verduras y proteínas. Y logró, porque perdió 7.2 kilos, lució espectacular en la alfombra roja, aunque expresó que no le sentaría nada mal una pizza.

