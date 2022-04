Bake off Colombia: estos son los famosos que competirán para ser El gran pastelero

Hace unos días, la plataforma de HBO Max en Colombia anunció el inicio de las grabaciones de El gran pastelero - Bake Off Celebrity Colombia, un concurso británico de pastelería que, por primera vez, llegará al país. Allí, varios famosos pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades en la repostería para convertirse en el mejor pastelero amateur de esa edición del concurso.

El programa tendrá una dinámica similar a la de MasterChef Celebrity, pues los participantes se enfrentarán a diferentes retos técnicos y creativos que resaltarán sus cualidades culinarias para endulzar el paladar de los jurados.

‘El gran pastelero’: estos son los famosos confirmados

El pibe Valderrama: exfutbolista de la Selección Colombia. Participó en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Yaneth Waldman: una de las actrices y presentadoras más reconocidas del país, recordada, entre otras cosas, por haber presentado el programa Muy buenos días junto a Jota Mario.

Martina la peligrosa: cantante de pop colombiana, hermana de la también artista Adriana Lucía.

Carlos Vargas: es una de las caras del programa de entretenimiento La Red, del canal Caracol.

Andrés Cabas: compositor y cantautor colombiano. Uno de sus temas más conocido es Bonita.

Belky Arizala: modelo, actriz y empresaria. Se ha desempeñado también como maestra de ceremonias y presentadora de televisión.

Johanna Fadul: esposa de Juanse Quintero, modelo y actriz colombiana. Reconocida por el papel de Daniela Beltrán en la serie de Sin senos sí hay paraíso.

Juan Manuel Restrepo: el actor de 25 años se dio a conocer por participar en la telenovela La reina del flow. Recientemente participa en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes.

Kimberly Reyes: modelo, actriz y presentadora colombiana. En la novela de El cacique de la junta interpretó a Lucía Arjona.

Marcos Andrés Carreño: cantante y actor conocido como Kiño, nacido en Medellín.

Mario Andrés Ruiz: se ha destacado por ser uno de los Youtubers colombianos con más influencia en Latinoamérica. En su perfil de Instagram tiene 6,2 millones de seguidores.

Natalia Giraldo: es una influencer conocida por su contenido de comedia. En su cuenta de Instagram tiene 1,1 millones de seguidores.

Jurados y presentadora de ‘El gran pastelero’

Según se confirmó en la página oficial de HBO Max, el reality será presentado por la actriz Danna García y los jurados serán Juliana Álvarez, Paco Roncero y Mark Rausch. Por ahora, no se ha confirmado una fecha de estreno, la producción se encuentra en las grabaciones, según escribió el Pibe Valderrama en su cuenta de Instagram. “Mi gente bacana quiero contarles que descubrí que no solo juego fútbol sino que también se hacer pasteles. soy uno de los concursantes de EL GRAN PASTELERO - BAKE OFF CELEBRITY COLOMBIA, la competencia que busca al mejor pastelero amateur del país. Ya iniciamos grabaciones y estamos disfrutando esta experiencia al máximo”.

