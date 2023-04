Belinda, ex de Christian Nodal, habló del embarazo de Cazzu

El 15 de abril, durante un concierto en su natal Argentina, la cantante Cazzu dio fin a los rumores y confirmó su avanzado embarazo, el cual se especulaba desde hace unos meses y ni ella ni su pareja, Christian Nodal, habían querido revelar. La argentina y el mexicano han protagonizado el último año varias polémicas en su relación, desde que iniciaron una relación “secreta” tras la escandalosa separación de Nodal con Belinda.

Aunque la rapera de 29 años ya había hablado sobre la admiración que siente por la ex de su novio, la mexicana de 33 años habría preferido mantener el silencio respecto a su pasado. Ahora, unas semanas después de la noticia del embarazo de la pareja, Belinda se refirió al tema y envió mensaje a los próximos padres.

Luego de confirmar su embarazo, Cazzu ya no esconde su barriguita de algunos meses de gestación y se mostró junto a su pareja Christian Nodal. Foto: instagram

¿Qué dijo Belinda sobre el embarazo de Cazzu?

La exprometida de Nodal rompió el silencio y brindó sus primeras, y únicas, declaraciones sobre el hijo que espera el mexicano con la argentina, Cazzu. Aunque no le haría gustado que le preguntaran por el tema, Belinda decidió responder muy concreta. Además de los buenos deseos que envió a la pareja, solicitó a la prensa no volverla a cuestionar sobre su pasado.

“Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una gran bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor”, dijo al programa De primera mano.