“Bienvenida”: ‘Yailin, la más viral’ sobre la nueva integrante de su familia

Desde hace unos meses, cuando hicieron pública su relación, ‘Yailin, la más viral’ y Anuel AA se convirtieron en una de las parejas más polémicas en el mundo digital. A diario, sus seguidores están pendientes de los artistas y les siguen cada paso que dan en redes sociales.

En esta ocasión, la artista dominicana subió una publicación en sus historias de Instagram en la que se observa a un cachorro de raza pomerania que enterneció a sus seguidores. El video está acompañado con el siguiente mensaje: “Bienvenida a la familia”. Mascota que se presume podría habérsela regalado su pareja.

“Que hermoso”, “si empiezan con un perro, luego vienen los hijos”, “que perrita tan divina”, “se creció la familia”, “me encanta esta pareja”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Mascota de Yailin Foto: Instagram

Anuel reacciona al show de Karol G en Coachella

Hace unos días, Karol G se presentó en Coachella, uno de los eventos de música más importantes a nivel mundial. Allí, la colombiana dejó en alto nuestra bandera con su presentación.

Sin embargo, su exnovio Anuel AA habría reaccionado con el siguiente mensaje: “Yo me río. Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que está estancado en el pasado (...) Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene”, expresó en sus historias de Instagram.

En su defensa, la paisa le habría contestado a su ex a través de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que, de fondo, suena su nueva canción, Provenza: “Hace tiempo que no sé nada de ti, estaba con alguien, pero ya estoy free”.

