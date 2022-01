“Busca ayuda”: Ricardo Montaner a psicóloga que lo criticó por besar a su hijo

Luego de que la familia Montaner celebrara la boda de Ricky y Stefanía Roitman, el mayor del clan protagonizó una fuerte y particular discusión en redes sociales, todo por cuenta de una foto que fue tomada hace más de 10 años.

El año pasado, Ricardo Montaner publicó una serie de imágenes para celebrar el cumpleaños #31 de Ricky. Dentro del reel se encuentra una foto de la infancia de su hijo, donde aparecen dándose un beso en la boca. En la descripción del post, el intérprete de Me va a extrañar escribió: “estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz... Yicky... Feliz cumple amado hijo”.

Esta fue la polémica crítica de una psicóloga a Ricardo Montaner por besar a su hijo

Hace pocos días, una mujer llamada Florencia Rodríguez, quien se desempeña como psicóloga, decidió retomar la publicación y lanzar una fuerte crítica contra Ricardo Montaner. “En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”, escribió, generando miles de reacciones entre los internautas.

Sin embargo, la respuesta que más llamó la atención fue la del propio cantante, quien no dudó en dar su punto de vista al respecto de manera contundente y tajante. “Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”. Ante esa respuesta, la psicóloga agregó: “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar. Lo que hicimos fue analizar dinámicas familiares y hablar de Salud Mental en los vínculos. Hay que ser psicóloga para eso. No sé qué tenía que ver la maternidad”.

También busca pareja y ten hijos ,construye una familia… luego de todo eso,me vuelves a psicoanalizar … — Ricardo Montaner (@montanertwiter) January 14, 2022

Los fuertes comentarios entre el cantante y la psicóloga abrieron un debate en redes sociales entre los internautas, algunos defendiendo al padre de Evaluna, mientras que otros, coincidieron con la opinión de Florencia. “Si esta “profesional” viera cómo agarro a mi hija a besos entonces me trataría de lo peor”, “Feliz de verte así con tu hijo, te apoyo, mi hijo se besa con su padre”, “es lo más natural que un padre le de un beso a su hijo es AMOR PURO”, " no se besa en la boca a los hijos”.