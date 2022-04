Cada vez más lejos de Carolina Cruz, Lincoln Palomeque se fue para Miami

Lincoln Palomeque pasa una temporada en el sur de la Florida Foto: Instagram

Hace solo un par de semanas Carolina Cruz y Lincoln Palomeque dieron a conocer su decisión de separarse. Lo hicieron luego de 14 años de relación y meses de rumores sobre una crisis de pareja, que resultó cierta. Desde entonces Carolina ha dejado claro que está en un buen momento de su vida familiar, junto a sus pequeños, y laboral, en su trabajo en Día a día, aunque también ha admitido que ha necesitado soporte en este tiempo. Ha contado entre otros con el apoyo de su hermano Iván, su cuñada y su sobrina Gaby, por quien siente un cariño muy especial.

La última vez que a Carolina y a Lincoln se les vio juntos fue el fin de semana pasado cuando celebraron con una fiesta donde los dinosaurios fueron protagonistas el cumpleaños número cinco del pequeño Matías, el hijo mayor de la pareja.

No obstante, no es mucho lo que se sabe qué ha sido de Lincoln, quien es menos activo que su ex en redes sociales.

¿Qué hace Lincoln Palomeque en Miami?

Establecimos que Lincoln viajó a Miami unos días después del mencionado cumpleaños y se encuentra en esa ciudad por razones distintas al trabajo. En la denominada ciudad del sol, el actor cucuteño está disfrutando del clima, los planes de la playa y el fútbol que es una de sus pasiones.

El actor, que por ahora no tiene ningún proyecto a la vista, tiene un apartamento en la ciudad y hasta donde se sabe estaría toda la Semana Santa allí. El actor, que cumplió 45 años en marzo pasado, también aprovecharía su estancia en el Sur de la Florida para reunirse con su manager, quien reside en la ciudad.

Lincoln borró algunas de las imágenes en las que aparecía con Carolina de su feed de Instagram, aunque conservó otras. Carolina también hizo algo similar y dejó publicaciones donde él aparece con ella y sus hijos.

Curiosamente, a diferencia de otras parejas que rompen, Lincoln y Carolina no se han dejado de seguir.