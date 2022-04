¿Camilo y Evaluna cambiarán el nombre de Índigo al saber que es niña?

Luego de que Despierta América afirmara que Índigo ya había nacido y que se trataba de una niña, los fanáticos de Camilo y Evaluna han estado a la expectativa porque ellos mismos lo confirmen a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el cantante Ricardo Montaner publicó ayer unos tuits afirmando que por ahora no ha nacido. “Calma, todavía falta”, escribió. Luego, escribió: “Hoy en casa no se duerme”. No obstante, cientos de internautas se han estado preguntando si los nuevos papás cambiarán el nombre de Índigo luego de saber que es una niña, como lo afirmó el mencionado medio de comunicación. Algunos piensan que Índigo, además de la canción que sacaron en octubre del año pasado para anunciar que serían padres, podría tratarse de un nombre provisional que escogió la pareja mientras descubrían el sexo del bebé.

Calma … todavía falta ..! — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 6, 2022

Hoy en casa no se duerme … — Ricardo Montaner (@montanertwiter) April 7, 2022

Fanáticos de Camilo y Evaluna piden cambiar el nombre de Índigo

Aunque a muchos se les ha hecho extraño que si es una niña se llame también Índigo, los nuevos papás aclararon hace un tiempo que, en efecto, ese será el nombre que llevaría su primer hijo, fuera niño o niña. “Índigo es un nombre que nos gusta para niño y para niña. Un nombre que podemos ir diciéndole desde ya sin tener que estar pensando si es hombre o mujer”. Ayer salió a la luz que Índigo sería una niña. Tras conocer el sexo, los usuarios de internet comenzaron a escribir en las diferentes publicaciones de las redes sociales que deberían cambiar el nombre. “muchas felicidades, pero ojalá le cambien el nombre”, “ojalá la nena no reciba bullying por el ‘bello’ nombre que le pusieron”, “ese nombre para niña no queda bien”, “ese nombre es más de niño”, “¿entonces será Índiga?”, fueron tan solo algunos de los mensajes que han dejado.

Por lo visto, Camilo y Evaluna no cambiarán el nombre del bebé, pues lo tienen escogido desde el principio. Habrá que esperar a que ellos mismos confirmen si en realidad es una niña o un niño.

