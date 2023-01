Canción de Shakira a Piqué: ¿inesperada reacción de la mamá del futbolista?

Han pasado dos días desde que se estrenó la nueva canción de Shakira con el DJ y productor argentino, Bizarrap. El tema, claramente está dirigido a Piqué, su pareja durante 12 años y el padre de sus dos hijos Milan y Sasha.

Shakira y Bizarrap. Foto: Instagram - Instagram/ Bizarrap

La ruptura con el jugador inspiró a la colombiana para expresar cómo quedó su corazón al enterarse de la infidelidad de Piqué hacia ella con Clara Chía, una joven de 22, quien tampoco se escapó de ser nombrada, indirectamente, en la nueva canción que ya es toda una sensación y que ha generado toda una polémica y millones de comentarios alrededor del mundo.

¿Mamá de Piqué reaccionó a canción de Shakira?

Han sido miles de personas las que han reaccionado a la nueva canción de la barranquillera, entre ellas, famosos nacionales e internacionales, quienes no han dudado, en su mayoría, de brindarle su apoyo a la artista y de criticar a Piqué por haberla engañado.

En la letra del tema, la colombiana de 45 años lanzó fuertes dardos, no solo contra su expareja y Clara Chía, sino que también, aprovechó y mencionó a Montserrat Bernabeu, su exsuegra. “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, dice una parte de la canción.

Al parecer, la madre del futbolista, quien es Directora Asistencial y Codirectora del Instituto Guttmann Hospital de Neurorehabilitación, en España, reaccionó a la canción luego de haber dejado unos supuestos likes a dos trinos en Twitter, donde claramente hablaban mal de su hijo.

En uno de los mensajes que un usuario dejó y en el que ella, le habría dado like, se lee: “perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”.

El siguiente fue un tuit de Bizarrap, donde anunciaba la canción. Aunque muchos intentaron visualizar esos “me gusta”, ya no es posible, pues ni siquiera su usuario se volvió a encontrar en esa red social.