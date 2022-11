Canelo y Messi: esto fue lo que dijo el boxeador y encendió las redes

Después de dos días de haberse disputado el partido entre las selecciones de México y Argentina en el Mundial de Qatar, el encuentro sigue generando debate en redes sociales, sobre todo cuando se conoció un video donde se ve, supuestamente, al goleador Lionel Messi ‘pisando’ una camiseta de su contrincante mientras se quita uno de sus guayos.

Te puede interesar: Messi: edad, estatura, goles en mundiales y más del 10 de la Selección Argentina

El boxeador mexicano Santos Saúl Álvarez Barragán, el famoso Canelo Álvarez, no pasó por alto el video, y arremetió contra el argentino en redes sociales. Según usuarios de internet, las imágenes se habrían hecho en el camerino, después de la victoria 2-0 del equipo de Messi contra México, el pasado sábado 26 de noviembre.

Afición mexicana poniéndose ayer el jersey de #Messi #Argentina 🇦🇷 y su ídolo pateando la playera de #México 🇲🇽que estaba en el suelo. pic.twitter.com/j9PcnAo3WT — Uriel Chacón | (@DimeChacon_) November 27, 2022

¿Qué hizo Messi que Canelo se enojó?

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Así como respeto Argentina tiene que respetar México. No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su ma&%#$ que hizo. ¡¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!”, escribió el también deportista en su cuenta oficial de Twitter.

Vea también: Video: Ricky Martin causó furor en Argentina. Así lo recibieron

Aunque varios internautas han apoyado la reacción del boxeador, otros aseguran que se trataría de un acto malinterpretado, que ocurrió mientras el argentino procedía a quitarse los guayos. “Desde que está la playera de MEXICO en el suelo ya es un insulto. Déjense de pendejadas de que fue o no fue”, escribió el mexicano. Por el momento, los seguidores de ambos continúan a la expectativa de una respuesta por parte del goleador de 35 años.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022