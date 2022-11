Carla Giraldo enciende redes sociales con candentes fotografías ligeras de ropa

En 1999, a los 12 años, Carla Evelyn Giraldo Quintero enamoró a los colombianos con su papel protagónico de Lolita Rengifo, en la telenovela Me llaman Lolita, en donde interpretó a una jovencita de personalidad arrolladora y muy divertida.

Durante sus más de 24 años de vida artística, la actriz de 36 años le ha dado vida a múltiples personajes, cada uno de ellos con estilo e historia propios, evidenciando el gran talento artístico que mostró desde que era una niña y hacía personajes de extra en producciones como La otra mitad del sol. Entre ellos se destacan Jenny Guerrero en Pobre Pablo, Tatiana en Francisco, el matemático, Talita en Cumbia Ninja, Latiffa en El clon, y Rosario Quintero Loquito por ti. Su más reciente participación en la pantalla chica fue con su personaje de Janeth Castrillón, en Las muñecas de la Mafia 2, serie de Caracol Televisión.

En 2021, Carla, quien tiene dos hijos, Adrián y Damián, de 8 y 7 años, fruto de su relación con el empresario Mauricio Fonnegra, se convirtió en la ganadora de la tercera edición del reality culinario Masterchef celebrity. Giraldo, quien junto a Catalina Maya, Marbelle y Viña Machado, integró el famoso grupo conocido como ´Las 4 babys´, impresionó con su talento en la cocina a Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, jueces del programa.

Hace unas horas, la también empresaria, compartió a través de sus redes sociales, una serie de fotografías con las que dejó al descubierto su lado más sexi.

“Carla me provoca y me fascina tu reflejo. Divinaaaaa y provocativa como siempre 🔥😍 qué delicia de Bebesota bellísima”, “Sencillamente hermosa y encantadora”, “Como un buen vino 😍”, “Una cosa es ser vulgar, otra es ser sexy. Well done picture” y “Por siempre serás mi amor platónico” han sido algunos de los comentarios que ha recibido la publicación, que tiene cerca de cien mil likes y dos mil comentarios.