Carolina Cruz presume su radical cambio de look

A lo largo de su carrera artística, Carolina Cruz se ha caracterizado por ser un referente de moda y estilo para sus seguidoras. Con el #CaroCruzLookDelDía, la presentadora publica a diario en sus redes sociales outfits, looks y consejos de belleza.

En esta ocasión, la presentadora de Día a Día sorprendió a sus fans con un cambio de look extremo. “Ha sido el cambio más radical en mis 42 años”, expresó la empresaria que ahora luce un tono cobrizo en su cabello.

“Acepto que cuando me lavé el pelo aquí en la casa, me empecé a poner el tinte y ya al ratico se me empezó a poner naranja y yo ¡ay, Dios mío!, será que si voy a hacer capaz y tenía hasta miedo de lavarme y de mirarme al espejo porque yo dije será que si y claro mojado no se notaba tanto, cuando me lo empecé a secar dije ‘Dios, creo que esto es demasiando’”, aseguró.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y la presentadora ha recibido más de dos mil mensajes en nuestras redes sociales. “Estás divina”, “ese look te queda espectacular”, “guapísima”, fueron solo algunos de los comentarios.

Por otro lado, este fin de semana en el programa de entrevistas de Laura Acuña, presentadora de La Voz Senior, Carolina habló de su experiencia como mamá y de un tema del que muchos internautas suelen cuestionarla. Se trata del tamaño de la cabeza de su hijo menor.

“A los tres mesecitos, a Salva le empieza a crecer la cabeza más de lo normal. Lo llevamos a su cita médica y el doctor le encontró que su cabecita estaba más grande de lo normal”, explicó, detallando que Salvador fue llevado a un especialista que le detectó una condición especial y que, afortunadamente fue a tiempo.

“Encontramos una situación que tenía Salvador, que afortunadamente se pudo tratar a tiempo, gracias a Dios. Fue un tema en su cabecita que es como cuando uno tiene como la tubería tapadita, como que se tapó la tubería, y entonces el agüita empezó a generarle un tamañito más grande a la cabecita de Salvador. Se empieza a acumular el agüita, que es como el líquido cefalorraquídeo que tenemos todos en la cabecita y generalmente todos lo eliminamos normalmente”.