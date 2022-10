Carolina Cruz responde a Tiktoker que la tildó de insoportable: “no es importante”

Generalmente, la presentadora Carolina Cruz suele convertirse en tendencia por cada cosa que realiza. Sus seguidores están al pendiente de lo que publica en sus redes sociales y, también, de lo que dicen de ella.

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, se refirió a las acusaciones que recibió en redes sociales. Esto dijo. Foto: JAIRO QUINTERO - JAIRO QUINTERO

Si bien, su vida sentimental ha sido muy comentada durante los últimos meses después de haber confirmado su separación de Lincoln Palomeque, hace unos días se convirtió en tendencia luego de que una invitada de Día a Día se desmayara en plena transmisión en vivo. En ese momento, Cruz no supo cómo reaccionar así que se quedó sentada en el sofá mientras su colega Carolina Soto la auxiliaba. Esa actitud fue bastante criticada en redes sociales por su falta de empatía, tanto, que ella tuvo que salir a explicar lo que había sucedido.

¿Por qué Carolina Cruz fue tildada de insoportable en el trabajo?

Después de ese episodio en el matutino del canal Caracol, un usuario en TikTok publicó un video señalando a la modelo vallecaucana de tener mala actitud en el trabajo. “Les tengo un chisme. Hace muchos años, yo fui Community Manager en una agencia de publicidad y una de nuestras cuentas era una ONG de la que esta señora era embajadora. Pues resulta que en los cubrimientos yo tenía que pedirle fotos, videos o cápsulas para las redes sociales o para sacar contenido para la organización, y siempre que le pedíamos algo era con cara de mie***″, comenzó diciendo el hombre.

Enseguida, afirmó que, supuestamente, la presentadora frente a la cámara era una y detrás de ella, otra. “Siempre que le pedíamos algo era con una cara de mie***, así como que pereza estar aquí, pero se prendía la cámara y cambiaba, se apagaba la cámara, e inmediatamente volvía a su actitud, su tono, su cara de mie*** y sus ganas de no hacer nada. Y trabajé con muchas otras personas que son embajadoras de esta organización y ninguna era así, solamente ella, realmente era terrible trabajar con ella por lo que, no me sorprende su actitud”, afirmó.

¿Qué le dijo Carolina Cruz a TikToker que la tildó de insoportable?

Ese video se hizo viral en redes sociales e inmediatamente comenzaron a preguntarle a la presentadora qué opinaba al respecto. Por medio de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram, Carolina afirmó no ser así como la señaló ese hombre. “Yo creo que para decir uno que una persona es insoportable, en realidad tiene que ser porque la ha tratado porque estuvo con ella y porque le pareció insoportable. Entonces no me queda bien responder esa pregunta porque yo puedo decir que no soy insoportable, no me considero así, pero la gente que no me conoce puede pensar cualquier cosa porque le llega un chisme, por un comentario, por una reacción de momento”, aseguró.

De igual manera, otro usuario le preguntó: ¿Cómo haces para aguantar tanto?”, a lo que ella contestó: “pues depende lo que sea aguantar para una persona, los chismes, el qué dirán, los comentarios, con todo lo que pasado, los memes, eso para mí de verdad no es importante, yo no le doy importancia a lo que en realidad no es importante. Yo tengo muchas cosas que hacer, tengo días muy ocupados y sobre todo dedicándole importancia a lo que es importante para mí que son mis hijos, mi familia, mi empresa, la fundación, mi trabajo, entonces a eso es a lo que realmente le boto toda mi energía, lo otro no”, dijo contundentemente.