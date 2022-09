Carolina Cruz se mostró al natural y reveló el defecto en su piel que la acompleja

La presentadora Carolina Cruz comparte a diario a través de sus redes sociales consejos de belleza y moda con sus seguidores. En esta ocasión, se mostró al natural y reveló sus mayores inseguridades y complejos con respecto a la piel de su rostro.

Carolina Cruz Foto: ARTURO RODRIGUEZ - Arturo Rodriguez

Carolina Cruz se muestra al natural

Hace unas horas, en sus historias de Instagram, reveló uno de los complejos físicos que tiene. Según la presentadora, desde que se fue a vivir a Miami le empezaron a salir manchas en su rostro.

“Las arrugas o el paso de los años es lo que menos me importa, pero tener una piel sin manchas sería un sueño. He hecho de todo y aunque mejoran, no se han ido del todo”, aseguró.

Así mismo, Carolina Cruz aseguró que se ha hecho varios tratamientos para quitar estas manchas y aunque algunos han hecho que se desvanezcan, no logran irse por completo.

La empresaria publicó dos fotos en las que se compara al natural y otra con retoques de maquillaje y edición. Aquí las instantánea.

