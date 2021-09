¿Catalina Maya tomará acciones legales contra el Canal RCN?

Te puede interesar: Aquí lo que es tendencia en Revista Vea

Este fin de semana, Catalina Maya se convirtió en tendencia en Twitter por una polémica que se generó en la cocina de MasterChef Celebrity.

Los participantes se encontraban compitiendo en un reto de campo en la ciudad de Cali y, al parecer, seguidores en redes sociales afirman que la periodista saboteó la prueba para que su equipo perdiera y así salvar al grupo que estaba liderado por Viña Machado, Marbelle y Carla Giraldo, integrantes de ‘Las 4 babys’.

Durante el programa, la misma modelo aceptó que su actitud hacía parte de una estrategia para salvar a sus amigas. “Esto es un juego y nos tenemos que salvar nosotras; y obvio, si ganaba el otro equipo, nos salvábamos las 4”, admitió.

Los participantes del grupo de Catalina aseguraron que la presentadora “estaba extraña y no cocinaba como en anteriores retos”. Tanto así, que Liss Pereira mostró su molestia ante las cámaras: “Respeté a Catalina hasta el día de hoy, yo creí que para ella era más importante cocinar, esforzarse y hacerlo bien. ¿Pero que haga eso a propósito...? Nos hemos partido mucho para llegar hasta este punto y salir con esas bobadas a estas alturas”, expresó.

#MasterChefCelebrityColombia | Liss intenta alejar a un espíritu chocarrero muy específico: mono y de ojos azules 👻👩‍🍳 ¡Conéctate a nuestra señal en vivo! #MasterChefCelebrity → https://t.co/SVejJ6qSlO pic.twitter.com/Z7hoiW99F3 — 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐂𝐡𝐞𝐟 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐢𝐭𝐲 (@Masterchef_Co) September 13, 2021

Ante la polémica suscitada en redes sociales, se ha generado opiniones divididas entre los seguidores. Mientras algunos tildan de “tramposa” a la modelo, otros la defienden, como es el caso de Marbelle, quien publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter.

Están muy ardidos con catalina porque según ellos los saboteó..

pero les voy a contar que todo el equipo de cata menos julio y Liss .. habían estado de rumba y amanecida fuera del hotel , razón por la que no rindieron igual en la cocina .. pero claro eso no lo ven ustedes .. — MARBELLE (@Marbelle30) September 13, 2021

Luego de la controversia generada el fin de semana, Catalina rompió el silencio y en una entrevista con La W radio aseguró que se quejaba del canal por la edición que hacen en el programa. “Julio, cómo no quejarse. Yo veía ayer el programa y decía: ¡Dios mío! Puede haber uno o dos comentarios o cositas así, pero es que dos horas en las que uno lo único que ve es una mujer malísima, una mujer lejos de competir, pero que por dos horas te den palo, que te dejen por el piso … Ya cuando se meten con el nombre, la integridad, los valores, eso ya tampoco”.

Ante la pregunta sobre sí tomaría acciones legales contra el canal por la edición del programa, aseguró que no haría nada al respecto. “No, la verdad no. Para mí es muy importante lo que mi familia piense, la gente que me conoce. Es un programa de televisión que ha despertado muchos sentimientos, muchos odios, muchos amores, pero temas legales, no”.

