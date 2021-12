Chris Noth de The Sex and the City acusado de abuso sexual, sin trabajo ni apoyo

El actor Chris Noth, de The sex and the city y La ley y el orden, intento criminal, puede fácilmente estar viviendo el peor momento de su vida. La semana pasada, tres mujeres acusaron fuertemente de delitos sexuales al histrión, famoso como Mr Big el enamorado de Carrie en la serie que está siendo noticia por una nueva temporada por HBO. Los señalamientos de dos de las denunciantes indican que en 2004 y 2015, el primero en Los Ángeles y el segundo en Nueva York, fueron víctimas del actor, según información publicada por el diario The Hollywood Reporter. La primera víctima aseguró que requirió ayuda médica luego de lo ocurrido, pero no puso denuncia. El centro de atención a víctimas sexuales de la Universidad de California, UCLA Rape Crisis Center habría confirmado al mencionado periódico que en efecto, la víctima fue atendida allí para ayuda psicológica. La mujer del incidente en Nueva York tampoco denunció ante las autoridades, pero sí le contó lo ocurrido a un amigo. La primera tenía 21 años y la segunda, 25 cuando habrían ocurrido los hechos.

En respuesta a ello, Noth indicó que sí hubo encuentros sexuales, pero estos fueron consensuados.

“Las acusaciones contra mí hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No siempre significa no. Esa es una línea que no crucé”, dijo en declaraciones a CNN.

También te puede interesar: Lincoln Palomeque publica emotivo video: “da nostalgia, mucha nostalgia”

Y mientras las investigaciones avanzan la cadena CBS, en la que actualmente participa como artista decidió apartarse, pues no volverá a incluir el personaje del actor en la serie The Equalizer en la que venía trabajando. Así mismo la agencia de management que lo representaba, también decidió terminar el contrato.

Por su parte, las estelares de Sex And The City, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, lamentaron las acusaciones sexuales contra Noth y apoyaron a las supuestas víctimas.

“Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso adelante y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello”, reza el comunicado firmado por las tres sobre el actor que aparece solo en el primer episodio de And just like that, la secuela de la famosa historia.

Aquí las noticias que son tendencia

Por su parte, la esposa de North, Tara Wilson, con quien tuvo a sus dos hijos Orion, de 13 años y Keats, de 18 meses está muy molesta por los alegatos de las mujeres y por ello es probable que no celebren el fin de año en familia sino separadamente.

Chris y Tara están juntos desde el 2001. Ella trabajaba como mesera en The Cutting Room, lugar del que el actor era socio. En 2012 se casaron en Hawai.