¿Christian Nodal se dañó la cara con sus tatuajes?

Aparte de los tatuajes que en su momento se hizo en honor de Belinda, se dice que la telaraña que tiene en la frente es en honor a Cazzu. Foto: Instagram

Christian Nodal se ha convertido en tendencia y no solamente por su música, el cantante de Sonora (México), quien es admirado por su talento musical y su sentimiento en la interpretación, ha sido noticia por su vida sentimental, sobre todo desde que inició un romance con Belinda, su compañera en La Voz México. Su noviazgo estuvo lleno de polémicas, pero también de momentos románticos, como la pedida de mano, en Barcelona, donde el cantante alquiló un famoso restaurante para, en total intimidad, pedirle a la intérprete de Luz sin gravedad, que fuera su esposa.

Aunque el compromiso se rompió en febrero de este año, quedaron varios recuerdos, y entre los más destacados están los tatuajes. Cada uno plasmó en su piel un mensaje de amor para el otro. Nodal se hizo cuatro en honor de Belinda: la palabra Utopía, la palabra Beli, el número 4, al lado de un arco, y los ojos de la cantante, este último, en su pecho.

Se dice que Nodal tiene más de 30 tatuajes en todo su cuerpo, y desde que se hizo el primero, un león, los ha hecho parte de su identidad y así lo declaró a la revista Life&Style hace un tiempo. “Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizás tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ´Ese soy yo´”

¿Cuántos tatuajes tiene Nodal en la cara?

Christian Nodal tiene diferentes motivaciones para tatuarse, pues generalmente sus marcas tienen un significado para él. Se dice que el músico tiene más de 10 tatuajes en su rostro, entre los que se cuentan la línea de triángulos que atraviesa su nariz (es una protección para guerreros), la palabra Utopía (nombre del álbum de su ex Belinda), que luego cubrió con una flor, la palabra Forajido (su álbum), una bolsa de dinero, unas espuelas, una flor de lis, una herradura, una cruz y una rosa. El más reciente fue una telaraña, que se dice, se hizo en honor a Cazzu.

Esto dijo René ZZ sobre los tatuajes de Nodal

René ZZ es un experto tatuador de España que hizo un análisis detallado de los tatuajes que Nodal tiene en el cuerpo y alertó sobre los inconvenientes de hacerse tales marcas siendo tan joven. “no es recomendable tener 23 años y tener la cara como un cuadro como la tiene él, por muchas razones no se las recomiendo. Pero digo, Dios, me parece un Speedy González, me da la sensación que es un niño repelente”, manifestó en su canal de Youtube. El artista europeo, que también mencionó que el error cometido por Nodal al tatuarse en honor a su novia, en este caso su ex, Belinda, pues será una marca que tendrá para siempre, también habló de lo poco acertado al tatuarse en una parte específica del rostro. " Los tatuajes que tiene, madre mía. Un corazoncito aquí y tres puntos. Una bolsa con un símbolo de dólar supongo, una herradura y estos lettering…no se hagan esto arriba de la ceja, porque es como colocarte una ceja arriba de la ceja, no es una recomendación”.