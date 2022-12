¿Ciro, hijo de Messi, predice el marcador de Argentina vs Australia?

Después de su inesperada derrota contra Arabia Saudita, la selección de Argentina se recompuso y obtuvo la victoria contra México y Polonia en el Mundial de Qatar 2022.

GR3173. DOHA (CATAR), 30/11/2022.- Robert Lewandowski (d) de Polonia disputa un balón con Lionel Messi de Argentina hoy, en un partido de la fase de grupos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 entre Polonia y Argentina en el Estadio 974 en Doha (Catar). EFE/ EFE/ Alberto Estevez Foto: EFE - Alberto Estevez

Así, el combinado albiceleste encabeza el Grupo C. Hoy, a las 4:00 p.m. hora de Colombia, se enfrentará a Australia, segunda del Grupo D. En redes sociales, miles de fanáticos ya comenzaron a hablar del posible resultado, realizando diferentes ‘predicciones’, en su mayoría, augurándole la victoria al país latinoamericano.

¿Cómo quedará el partido Argentina Vs. Australia, según hijo de Messi?

Para muchos, las apuestas ya comenzaron. Incluso, en la familia de Messi también dan sus marcadores. Una imagen de Ciro, uno de los hijos de Messi, le está dando la vuelta al mundo pues, consciente o inconscientemente, el niño habría entregado el resultado del duelo de hoy.

En la imagen, se observa al menor de los herederos de Messi junto a su mamá, la modelo Antonella Rocuzzo, esposa del astro del fútbol. En sus manos, el pequeño lleva dos tarjeticas donde aparecen los nombres de Argentina y Australia que tienen, además, dos números que, posiblemente, podrían tratarse del resultado del partido.

Según eso, podrían quedar 3-1 ganando la albiceleste. Ese ‘vaticinio’ les ha generado mucha ilusión a millones de fanáticos no solo argentinos, sino de todo el mundo, de ver que el equipo logre nuevamente la victoria.

Por supuesto, en redes sociales ya comenzaron a comentar sobre ese posible marcador. “Es un visionario”, “ojalá sea así”, “¿será Photoshop?”, “elijo creer”, “es una cosa de locos”, “estamos contigo, Ciro”, “ojalá se de ese resultado”.

¿Qué pasó entre Lionel Messi y Lewandowski?

En el anterior partido de Argentina contra Polonia, Robert Lewandowski y Leo Messi se convirtieron en tendencia al mantener una charla, entre susurros, luego del decisivo encuentro. ¿Qué se dijeron? Minutos antes habían vivido un momento de tensión por una falta del polaco al argentino. “Hablamos un poco y fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más a la defensiva que de costumbre, pero a veces eso es lo que necesita el equipo...”, aseguró el atacante azulgrana.

Por su parte, el argentino prefirió no dar detalles: “No pasa nada, nada. Él no habla español... y me enseñaron que todo lo que pasa adentro de la cancha queda adentro de la cancha y todo lo que pasa en un vestuario queda adentro del vestuario. De mí no va a salir algo de la intimidad”.