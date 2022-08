Con video ‘Yailin, la más viral’, esposa de Anuel, habla de “su embarazo”

La relación de Anuel y Yailin sigue dando mucho de qué hablar. Desde el comienzo de su noviazgo, no han parado los comentarios referentes a su relación. Muchos internautas se han limitado a criticarlos, afirmando que ese amor no es real, aunque los cantantes han tratado de hacer caso omiso a los señalamientos sobre su romance.

En una entrevista que brindaron hace unos meses a la revista People, la pareja de artistas habló de sus planes de convertirse en padres de una niña. Hace unas semanas se comenzó a rumorar en redes sociales y en los medios de comunicación internacional, que la dominicana de 20 años estaba, supuestamente, esperando un bebé de Anuel.

¿Yailin, esposa de Anuel, está embarazada?

Hace unos días, Anuel sorprendió al confirmar que la gira que tenía organizada para lo que queda del año en varias ciudades de Estados Unidos, sería pospuesta, porque quería enfocarse en reestructurar su vida familiar, personal y profesional.

A raíz de esta declaración, varios internautas comenzaron a especular sobre un posible embarazo de Yailin. Además, días atrás, el puertorriqueño, de 29 años, había sembrado la duda, porque hizo un anuncio muy personal a través de sus redes sociales: “no le ha bajado la regla. Estamos viendo a ver qué es lo que está pasando, porque si no baja es porque está, ya tú sabes, porque hay algo ahí”.

Finalmente, y cansada de tantos rumores, Yailin decidió romper el silencio y negar de manera contundente esa información. Primero, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se muestra en ropa interior en el baño de su casa, presumiendo su perfecto abdomen. Junto a él escribió: “el supuesto embarazo”, seguido de unos emoticones de payaso.

Yailin La Más Viral desmiente rumores de embarazo pic.twitter.com/DRfjsV8kiC — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 11, 2022

Luego, subió una historia, evidentemente enojada, dejándole un fuerte mensaje a la prensa. “Le daré un consejo a los comunicadores. Si uno no ha confirmado algo, no lo confirmen ustedes para que no se busquen un caso que ustedes no están preparados para eso. Además, al final y al cabo, no lo van a mantener ¿cuál es el show, el circo que tienen? Tienen que dejarse de eso, que si no me mencionan no hacen números, los entiendo. No me busquen la boca porque la tengo bien sucia, ustedes están claros”. Al poco tiempo de haber posteado ese mensaje, la también cantante terminó eliminándolo.

Por ahora, Yailin ha estado presumiendo su cambio de look. Luego de que Karol G mostrara su pelo rojo, la esposa de Anuel, quien ya lo había tenido de ese color, volvió a lucir una peluca de ese mismo tono, por lo que ha sido comparada con la apariencia de la bichota, ex de su esposo.