¡Conmovedor! Andy Montañez le dijo adiós a ‘Yo me llamo’

El más reciente capítulo de Yo me llamo estuvo cargado de grandes sorpresas y muchas emociones. Los imitadores de J Balvin, Leonardo Favio, Carlos Gardel, Bruno Mars, Maluma, Camilo Sesto y Andy Montañez, se enfrentaron para ganar un cupo en la siguiente etapa del reality musical. Todos brillaron en el escenario.

En este punto de la competencia, los jurados Amparo Grisales, César Escola y Yeison Jiménez, se han vuelto más exigentes, aunque no han dudado en elogiar el talento de los participantes, quienes se han ganado el cariño del público y los televidentes, convirtiéndose en los favoritos del programa. Sin embargo, como en toda competencia, con el pasar de los días van siendo eliminados algunos de ellos. Anoche, por ejemplo, el imitador de Andy Montañez tuvo que despedirse del reality. Con mucha tristeza aceptó la decisión de los jurados y le dijo adiós a sus compañeros.

“Nosotros como jurado hemos elegido el repertorio que van a tener cada uno de ustedes hasta la final. Eso por un lado. Por el otro lado, la decisión no fue unánime y esto fue lo que determinó el jurado”, expresó Amparo Grisales. Enseguida, Yeison Jiménez agregó: “Esta noche no hubo un acuerdo entre el jurado y por votación no se llama Andy Montañez”.

Aunque el artista expresó su tristeza, el público y sus compañeros lo ovacionaron y lo felicitaron por su excelente participación. “Di mi vida, di todo lo que soy, recibí impresionantes caricias de este programa. Mis amigos, jurado, gracias por ayudarme a llegar a donde estoy. No tengo más nada que decir sino agradecerle a Colombia, gracias Colombia, gracias Venezuela”.

El problema de cansancio en su voz que tenía el imitador de Andy Montañez

En días pasados, el concursante fue evaluado por una doctora que le expresó su preocupación por el evidente desgaste que había tenido su voz. Debido a esta situación, la profesional en la salud le dio un par de recomendaciones para mejorar.