Cristiano Ronaldo habría pagado por conocer a dos famosas mujeres ¿Quiénes son?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez siguen sonando en redes sociales, especialmente por la segunda temporada de la serie biográfica de la empresaria de 29 años, donde muestra sus lujos y millonarias adquisiciones. Actualmente, la pareja completa casi siete años de relación y dos hijas juntos, Alana y Bella Esmeralda, además crían juntos a los otros tres hijos que ya tenía el futbolista.

Cristiano y Georgina junto a sus hijos, Cristiano junior, Eva, Mateo, Alana Martina y la pequeña Esmeralda. Foto: Instagr

¿Cristiano Ronaldo pagó por números de teléfono de famosas?

Mientras Cristiano y su familia viven actualmente en Arabia Saudita, gracias a su fichaje con el equipo de la Liga Profesional Saudí, Al-Nassr Football Club; él y su pareja protagonizan un nuevo rumor sobre el pasado sentimental del portugués de 38 años. Rod Thornley, masajista del jugador en su primera etapa en Manchester United (entre 2003 y 2009), contó detalles de las ‘locuras’ que llegó a hacer Cristiano por “amor”, mucho antes de establecerse en una relación seria con la madre de sus dos hijas menores.

“Mientras veía Factor X, me preguntó si podía conseguir el número de Kimberly Wyatt. Le pregunté: ‘¿Y qué hay para mí? Te consigo números y no recibo nada a cambio’. Él me dijo: ‘Está bien, ¿quieres mi coche? Si me voy al Real Madrid, te vendo mi coche a mitad de precio’”, comentó al diario The Sun. Efectivamente, tras su fichaje con el Real Madrid, el futbolista pagó su promesa y le vendió su Porsche Carrera Cabrio. “Le pregunté si el trato seguía vigente. Y lo cumplió. Le di 30.000 libras por un coche de 60.000 libras. ¡Al día siguiente lo vendí por 50.000 libras!”, agregó, además de tomarse unas vacaciones en las Maldivas con el dinero obtenido.

Esta no habría sido la única famosa que le atrajo, pues el jugador habría realizado las mismas ‘jugadas’ para conocer a alguien más. “Ronaldo me dejó darle un masaje y el Factor X estaba en la televisión. ‘¿Quién es esta chica?’, preguntó. Era Dannii Minogue (…). Solo soy el masajista del Manchester United. Pero soy un hombre con muchos contactos y a los cuatro o cinco días tenía el número de Dannii Minogue y se lo di”, aseguró.

