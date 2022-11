Daddy Yankee: ¿Bad Bunny será su sucesor? Esto dijo

Bad Bunny continúa recorriendo el mundo con su gira World’s Hottest Tour y sigue siendo tema de conversación por sus diferentes logros musicales. Además de tener una de las giras mundiales más lucrativas de la historia, y de convertirse en el primer latino nominado al Grammy anglo, en la categoría Álbum del Año, por su último disco Un verano sin ti; el puertorriqueño de 28 años vuelve a ser nombrado por uno de los exponentes y pioneros del reguetón: Daddy Yankee, con quien ya ha compartido temas como Vuelve y X última vez.

Te puede interesar: Fotos: Evaluna llegó a los Latin Grammy con costosos y raros zapatos

Por su parte, Ramón Luis Ayala Rodríguez, está a días de llegar a Estados Unidos para continuar con su gira de despedida Legendaddy. El intérprete de Gasolina y Mayor que yo anunció este año su retiro de los escenarios al completar 33 años de carrera artística, para eso, eligió una última vuelta al mundo con sus mejores éxitos. Hace unos días, el también puertorriqueño de 45 años ofreció una entrevista para hablar de su trayectoria y su polémica con Don Omar que salió a relucir nuevamente.

DADDY YANKEE EN BOGOTÁ Foto: LEONARDO SANCHEZ - LEONARDO SANCHEZ

¿Qué dijo Daddy Yankee de Bad Bunny?

Después de varios minutos de entrevista con Alofoke, el reguetonero fue cuestionado sobre su posible sucesor en el trono como el ‘Rey del reguetón’. “Uf, eso yo no me atrevo a decirte quién es o quién no es, yo dejo que las personas decidan eso, no te puedo decir quién es”, respondió inmediatamente el artista con el respeto que lo caracteriza.

Vea también: Foto: Alina Lozano besa a Jim Velásquez en público, ¿confirman su relación?

Sin embargo, su entrevistador no se venció y ante las insistencias trajo a colación el nombre de Benito Antonio Martínez Ocasio. “Bad es excelente, Bad es tremendo artista, una superestrella, un fenómeno, pero ¿querrá ser líder de un movimiento?”, cuestionó Yankee para luego asegurar que le encantaría que fuera el intérprete de Ojitos lindos y Callaita quien tomara el puesto.

Daddy Yankee habla sobre Bad Bunny en entrevista con Alofoke. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/M80WhOVA12 — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) November 15, 2022

“Él ahora mismo está pasando por un momento increíble y lo que me gusta de Bad es que nunca ha sido egoísta y esos buenos atributos los veo en un buen líder porque cada vez que canta, graba con alguien, trae a alguien nuevo, graba en otro país, en sus buenos momentos está compartiendo su plataforma con artistas nuevos y veteranos y esas son las cosas que lo van a seguir llevando y elevando. Esperemos que si así la gente lo decide…”, dijo y prefirió mantener el resto de su opinión por respeto a los demás artistas del género. “Por más aprecio que yo siento por Bad no puedo decirte ‘ese es el nombre’ porque hay muchos que quisieran tener ese lugar y se pueden ofender entonces también por respeto a ellos yo digo que lo escoja la gente, pero sin duda alguna Benito tiene los atributos”, finalizó.