Daft Punk presentó GLBTM, primer adelantó de su próximo álbum conmemorativo

Este 20 de abril la legendaria agrupación de música electrónica Daft Punk, disuelta hace dos años, presentó GLBTM (Give Life Back To Music), primer track de lo que será la reedición de su exitoso y galardonado álbum de 2013 Random Access Memories 10th Anniversary Edition, el cual será lanzado por completo el viernes 12 de mayo para el deleite de todos los fanáticos del dúo francés.

DAFT PUNK Y SU NUEVO ÁLBUM

Hace unas semanas Daft Punk anunció la reedición de su exitoso álbum Random Access Memories, cuarto y último álbum de estudio de la agrupación francesa que fue publicado en mayo del año 2013, por tal motivo, para conmemorar su decimo aniversario, presentan este nuevo trabajo del cual hoy se conoció el primer track, GLBTM, en tres versiones diferentes. ¡Escúchalas!

Este recordado disco de Daft Punk contó con importantes colaboraciones con artistas como Julian Casablancas, Todd Edwards, Paul Williams, Nile Rodgers, Chilly Gonzales, DJ Falcon y Pharrell Williams, con quien lanzaron el exitoso y galardonado tema Get Lucky, éxito global y discotequero de hace una década. Dicho álbum rindió homenaje a la música estadounidense de las décadas de los 70s y 80s, por lo que se espera que su reedición contenga nuevos sonidos mezclados con remembranzas, tal cual se escucha en este primer track y a la expectativa de las reediciones de dichas colaboraciones.

¿POR QUÉ SE SEPARÓ DAFT PUNK?

En 2021 el dúo francés de música electrónica Daft Punk, integrado por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, anunció el fin de su carrera, de esta manera terminó un exitoso recorrido tras 28 años de trayectoria (1993-2021). Aunque en ese momento no se conoció la razón de la disolución, hace poco Bangalter habló en una entrevista para BBC de los aparentes motivos que propiciaron la separación.

En dicha entrevista el músico y productor francés dijo: “Era un proyecto que desdibujaba la línea entre realidad y ficción con estos personajes robóticos. Era un punto muy importante para mí y para Guy-Manuel no dañar la narrativa”. Y agregó, “Me gusta la tecnología como herramienta, pero de alguna manera me asustaba la relación entre las máquinas y nosotros. Me pareció interesante demostrar una parte del proceso creativo que tiene mucho de humano y nada de algorítmico. Por mucho que amo a este personaje, lo último que me gustaría ser, en el mundo en que vivimos en este 2023, es un robot”, dejando en evidencia que el exceso de Inteligencia Artificial habría motivado el fin de Daft Punk.