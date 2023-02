¿Daniela Álvarez y Daniel Arenas terminaron? esto se dice

Daniela Álvarez y Daniel Arenas han conformado una de las parejas más destacadas de la farándula colombiana. Su amistad comenzó en 2012, pero sólo en 2021 salieron por primera vez. Cuando ya habían comenzado los rumores acerca de su romance, el actor lo confirmó, en septiembre de ese año. “Sí, somos pareja, somos novios desde hace unos meses y estamos muy contentos”, dijo en una entrevista para Fórmula Espectacular.

Desde ese momento, la ex reina y el actor enternecían a sus millones de seguidores con sus muestras de amor y era usual ver al bumangués ´desviviéndose’ por atender a la barranquilla, quien en 2020 sufrió la amputación de pierna izquierda a causa de una isquemia. Se rumoró con insistencia que se habrían casado, pues, según los internautas, su viaje a Europa tenía todas las características de una luna de miel.

Daniela Álvarez y Daniel Arenas confirmaron su noviazgo en septiembre de 2021. Foto: Instagram - Instagram

¿Por qué Daniel Arenas besó a Adamari López?

Daniel Arenas comenzó el año dándole prioridad a otra faceta de su vida artística, y en Miami debutó como presentador del programa Hoy Día, donde comparte set con la actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López. En una de las secciones del programa, La casa de los famosos sin censura, donde se habla de las situaciones que se desarrollan en el reality, que lleva el mismo nombre, se mencionó que en el juego La verdad o se atreve habían retado a dos famosos a darse un beso. En ese momento, las compañeras de Daniel y Adamari les pidieron que mostraran como era en realidad el llamado ‘beso de novela’. El novio de Daniela terminó dándose un ´pico´ con la puertorriqueña, y ese acto provocó todo tipo de reacciones. El actor hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, donde dijo “Yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de una manera equivocada. No estaba yo en un personaje, ni en una novela, yo simplemente era un presentador de un programa, y la manera de resolverlo era decir ' a ver, no chicas, yo no estoy actuando, no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’. Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno besarse con otra persona”.

¿Qué está pasando entre Daniela Álvarez y Daniel Arenas?

Aunque Daniela no se ha pronunciado acerca de la polémica situación que protagonizó su pareja, según el programa Lo sé todo, la ex reina continúa contrariada con la situación, tanto, que a pesar de las disculpas que su novio le habría pedido, la fuente consultada por el programa habría abierto la posibilidad de la finalización del noviazgo, o por lo menos un distanciamiento importante. Por ahora, Daniela está en su tierra, disfrutando de las fiestas del Carnaval de Barranquilla.