¿Dejó la soltería? Kimberly Reyes responde si ya tiene nueva pareja

Luego de varios años de relación, han sido varias las parejas de la industria del entretenimiento que han decidido en este 2022 ponerle punto final a sus relaciones sentimentales. Sin duda, estos acontecimientos han causado gran asombro entre sus seguidores, quienes lograban percibirlas como parejas estables y con vidas perfectas.

Hace unos meses, a través de redes sociales, se comenzó a especular que la actriz Kimberly Reyes había terminado su relación matrimonial con el empresario Federico Severini; sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto en aquel entonces. No obstante, luego de unas semanas, la barranquillera confirmó que como pareja, estaban pasando por un difícil momento, pero que estaban trabajando como esposos para reconstruir su unión.

Hace unas semanas, Kimberly Reyes realizó una dinámica con sus seguidores en sus redes sociales. En ese momento, la actriz confesó que luego de intentarlo varias veces y dar lo mejor de sí, ella y Federico Severini habían llegado a la sana decisión de culminar su relación sentimental. No obstante, aseguró que las cosas quedaron en buenos términos y ahora son amigos.

Tras el anuncio de su separación, y luego de unos meses de soltería, se comenzó a escuchar que la actriz se había dado una oportunidad en el amor con el futbolista James Rodríguez; sin embargo, ella se pronunció y ratificó que solo se trataban de rumores sin fundamentos.

Hace unas horas, la barranquillera realizó una dinámica de preguntas y respuestas, miles fueron los interrogantes de los internautas, sin embargo, hubo un tema en específico que llamo la atención de la también modelo.

¿Kimberly Reyes tiene novio?

“¡Basta a todos los que me preguntan esto! Oye que no, no tengo novio, pareja, arrocito en bajo, nada de eso… No puede estar uno sola porque ya todo el mundo es el novio”, contestó la actriz a quienes le preguntaron si ya se había vuelto a enamorar.