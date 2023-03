Demanda a Bad Bunny: Esta es la razón de su exnovia para llevarlo a los tribunales

Este fin de semana se conoció que Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny estaría siendo perseguido por su pasado, pues una de las novias que tuvo antes de ser famoso, presentó una demanda en su contra. Se trata de Carliz De La Cruz Hernández, una de las relaciones más largas y estables del puertorriqueño, y que muchos desconocían.

Te puede interesar: Paola Jara contó por qué no tiene hijos con Jessi Uribe: “Será que me da miedo”

Según la querella presentada por De La Cruz, ella habría prestado su voz, hace unos años, para grabar la frase “Bad Bunny, baby” e incluirla en una antigua canción de su exnovio. Sin embargo, ahora, tiempo después de haberse separado, el reguetonero habría usado la misma grabación en dos canciones más sin el consentimiento de su autora.

Bad Bunny fue invitado al ‘show’ del comediante James Corden y no ocultó su admiración por la música de la artista Ariana Grande ¿Qué tal su inglés? Foto: YouTube

Bad Bunny es demandado por una exnovia

La historia de Bad Bunny y Carliz se remonta al 2011, cuando inició su amor y estudiaron juntos en la Universidad de Puerto Rico. Según la demanda, la joven fue una gran inspiración para las composiciones del puertorriqueño quien constantemente le solicitaba sus opiniones sobre sus creaciones. De La Cruz estaba, supuestamente, a cargo de la agenda del reguetonero, programaba sus presentaciones y manejaba sus cuentas y contratos.

Más sobre Bad Bunny: Fotos: Bad Bunny y su impresionante cambio físico Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes del género urbano. Hoy cumple 29 años. Me interesa Fotos: Bad Bunny y su impresionante cambio físico Kendall Jenner: Edad, estatura, fortuna, novios y su relación con Bad Bunny La reconocida modelo Kendall Jenner, de 27 años, es la única hermana de las Kardashians que no tiene hijos. Leer más Kendall Jenner: Edad, estatura, fortuna, novios y su relación con Bad Bunny

En 2015 se les ocurrió la idea de grabar la frase “Bad Bunny, baby” con la voz de la joven. Su relación iba tan en serio que, según medios internacionales, se comprometieron en enero del 2016, mismo año en que ‘El Conejo Malo’ obtuvo su primer contrato con una disquera. Solo cuatro meses de su compromiso, finalizaron su relación por presunta distancia. En 2017 intentaron reanudar su amor, pero no lo lograron. Según los documentos presentados por la demandante, en mayo del 2022 el representante del cantante contactó a la joven para comprar la grabación de su voz por dos mil dólares, los cuales ella rechazó. No se llegó a ningún acuerdo, pero Benito usó igualmente la grabación de su ex. “Desde entonces, miles de personas comentan directamente en las redes sociales de Carliz, así como cada vez que acude a cualquier lugar público, acerca del ‘Bad Bunny Baby’. Lo anterior, ha provocado, y actualmente causa, que De La Cruz se sienta preocupada, angustiada, intimidada, agobiada y ansiosa”, señala el documento donde demanda al cantante por 40 millones de dólares.