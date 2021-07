Desafío The Box: ¿En qué se gastarán el dinero los ganadores?

Te puede interesar: Impresionante: Esto cuesta el millonario auto de Andrea Valdiri

El Desafío The Box fue el reality más visto por todos los colombianos. Se realizó en Tobia, Cundinamarca. Debido a la pandemia por el covid 19, sus participantes estaban confinados en box o cajas.

Después de más de 80 batallas y 32 concursantes, solamente 4 fueron los finalistas. De las mujeres, Laura Jiménez Madrid, del equipo Omega y Paola Solano, de Alpha. Los representantes de los hombres fueron Gonzalo Andrés Pinzón, mejor conocido como Galo, de Omega, y Juan Manuel Gil, de Beta. Los participantes entregaron su fuerza, rapidez y puntería para coronarse campeones, pero solo Paola y Galo lograron quedarse con el título. Por primera vez en toda la historia del programa, un hombre y una mujer obtuvieron la victoria.

Capítulo 78: En el Desafío The Box se definen los ganadores

¿Qué harán Galo y Paola con el dinero que se ganaron en el Desafío The Box?

Galo, de 29 años, y quien representó a todos los llaneros, le contó a Caracoltv.com algunos detalles sobre lo que hará con la suma que ganó en el reality. “Con el dinero pienso hacer unas inversiones, en finca raíz, en ganado, pienso terminar mi carrera en Ingeniería Industrial y continuar con mi trabajo”, dijo. Recordemos que el superhumano estudió tecnología en telecomunicaciones, es amante al fútbol, y desde el 2013 practica crossfit.

Por su parte, Paola, de 33 años, quien representó al Tolima grande, afirmó que todavía no ha tomado ninguna decisión en cuanto al dinero ganado. “En este momento no tengo claro que haré con él, pero si quiero invertirlo; lo pensaré muy bien para tomar una buena decisión”. La ganadora del Desafío The Box estudió Administración Hotelera, y se dedica al fisicoculturismo y el crossfit.

Aunque ellos dos fueron los ganadores del premio mayor de la competencia, Olímpico, el capitán del equipo Alpha, ganó 150 millones de pesos y se llevó el título de el “Superhumano más humano”, elegido por los colombianos con el 32% de las votaciones.

Aunque esta edición terminó, hay una nueva oportunidad para los súper humanos que se le midan a ser parte del reality en donde hombres y mujeres de todas las regiones del país ponen a prueba sus habilidades físicas y mentales: Desafío The Box 2.

A partir de ahora y hasta el próximo 31 de agosto, a las 11:59 p. m., estará abierta la convocatoria para los que quieran ser parte de esta exigente aventura. Para inscribirse, sólo debe llenar el formulario que encontrará en la página de Caracol Televisión www.caracoltv.com/desafio y seguir las instrucciones.

Recuerde que el proceso de inscripción es totalmente gratis y no necesitan ningún intermediario para aplicar a esta gran convocatoria.