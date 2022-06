Desafío The Box: ¿hubo acuerdo de dinero entre participantes aunque eran rivales?

Una de las pruebas más tensionantes que viven los deportistas en el Desafío The Box sucede cuando se enfrentan en el box en los Desafíos a Muerte. Esta semana, por ejemplo, fueron eliminados Grecia y Moisés, del mismo equipo.

Para muchos fue toda una sorpresa que Moisés Sanmartín, le cediera el triunfo a Camilo Tarifa, mejor conocido como ‘Ceta’. Aunque era su compañero de equipo, durante la prueba se convirtió en su rival.

¿Por qué Moisés se dejó ganar de ‘Ceta’?

A raíz de esta situación, comenzaron las especulaciones por parte de los demás deportistas que siguen dentro de la competencia. Algunos dijeron que se trata de un posible acuerdo de dinero entre ellos. “¿Será que hicieron un pacto de plata?”, cuestionó Juan Pablo Casallas. Por su parte, ‘Tarzán’, coincidió con esa misma versión: “sería lo correcto. Si ‘Ceta’ se gana esto, tenga amigo [hace un gesto de entregar algo] por dejarme ganar y dejarme cumplir mi sueño. Porque realmente a ‘Ceta’ no le interesa el dinero, sino ganarse el título de que es el mejor del ‘Desafío’”, aseguró.

Desafío The Box 2022: "Se sacó solito": los Súper Humanos recuerdan a los recién eliminados

Luego de salir eliminado, el exparticipante fue invitado a Día a Día para hablar de su paso por el Desafío The Box. Allí confesó que, en efecto, sí fue intencional haberse dejado ganar de ‘Ceta’. “Cuando me enteré de que ‘Ceta’ iba a ser mi rival, mi amigo y capitán, dije que quería que se quedara él porque es de mi región y fue con el que más compartí. Él era mi amigo, de mi misma región; por eso prioricé ver a mi hija y no la competencia”, reveló.

Muchos se han estado preguntando, ¿a cambio de qué Moisés le cedió la victoria a su amigo y rival en ese momento?. Ante ese cuestionamiento, Moisés aclaró lo que le había dicho a ‘Ceta’ ese día. ‘Págueme ganándose esto”.

De igual manera, en diálogo con Caracol TV, el exparticipante dijo: “me puse a pensar en los sueños que ha tenido él, en la preparación y las muchas veces que se había presentado. Pensé más en él que en mí. La verdad muchos dicen ‘lo hiciste de la manera que no sería’, pero yo creo que hice bien y eso es lo más importante”.

