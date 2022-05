‘Desafío The Box’: ¿quién fue la eliminada y quiénes se ganaron los 16 millones?

Todas las noches por el canal Caracol, los televidentes vibran con las emociones que produce el Desafío The Box. En el más reciente capítulo, los concursantes enfrentaron la tristeza por la partida de una de sus compañeras, pero también, la alegría porque uno de los equipos recibió un jugoso premio.

Antes del Desafío a Muerte, la presentadora Gabriela Tafur dio a conocer el nombre de la casa que fue considerada como el ‘Mejor equipo del ciclo’. “Son 16 millones los que tengo en esta caja el día de hoy para el equipo ganador que puede ser cualquiera de los tres, Alpha porque se ganó dos pruebas, Beta porque se ganó una o Gamma porque se ganó otra, así que felicitaciones. También, un televidente sale premiado porque habiendo votado por su equipo favorito y habiendo atinado al mejor equipo del ciclo se va a ganar 5 millones de pesos”, comenzó diciendo la exreina. Enseguida, la presentadora emocionada les dijo que el equipo ganador era Gamma.

¿Quién es la más reciente eliminada del ‘Desafío The Box’?

Luego de anunciar el equipo ganador de los 16 millones de pesos, cuatro superhumanas se enfrentaron en el box negro par poder continuar en la competencia. Alexa, Karla, Emily y Lina lucharon y dejaron todo en la arena, pero lamentablemente, Karla del equipo Beta no pudo completar los obstáculos y tuvo que despedirse de la competencia.

“Estoy feliz y triste, porque no me quería ir todavía de la competencia pero la vida siempre es perfecta y lo tiene a uno en donde uno tiene que estar hasta cuando uno tiene que estar. Yo quisiera quedarme, gané mucha felicidad, hace mucho tiempo no me sentía tan viva estando en el Desafío”, fueron las palabras de la concursantes minutos antes de abandonar la Ciudad de las cajas.