‘Desafío The Box’: Sara, de Beta, fue nuevamente sentenciada: “estoy cansada”

En el más reciente capítulo, Alpha, Beta, Gamma y Omega, los cuatro equipos del Desafío The Box, llegaron al Box Amarillo para realizar una nueva prueba con el propósito de llevarse la victoria en el Desafío de Sentencia y Hambre que definía cuáles equipos tendrían comida.

El primer puesto fue para Alpha. Los participantes no dudaron en celebrar la victoria. El segundo lugar fue para Gamma, quienes tuvieron la opción de escoger entre harina para hacer arepas o un racimo de plátanos. Por su parte, Beta y Omega no ganaron nada.

Sara recibió su tercer chaleco de la sentencia

La integrante del equipo Beta fue nuevamente sentenciada para que se enfrente en el próximo Desafío a Muerte. Sin embargo, esta vez, expresó su cansancio afirmando que se siente débil porque lleva varios días sin comer, dejando todo en el campo de juego para no ser eliminada. Entre lágrimas, dijo: “estoy cansada, tres seguidas, sin comida, y lo que me duele es que yo siempre digo que hasta el final, no puedo renunciar y decir ‘me voy’, porque esa no soy yo, y eso es lo que me duele, que siempre tengo que ir hasta el final y otra vez ir a muerte, otra vez sin comer, ni siquiera he podido lavarme las trenzas, tengo un mugrero acá en la cabeza”.

En medio de su tristeza, Gema, su compañera, se acercó y le brindó palabras de apoyo. “Esto te va a poner más fuerte. Esto te tiene que poner bien parada y frentera. Por eso te levantas y tienes que hacer lo que tienes que hacer porque el Desafío es así. Con toda, para adelante, si no tiene de comer, aliméntese con su interior”, le dijo.

Bogdan y Byron le regalan a Sara y a Valeria una picada

Como los participantes de Alpha ganaron la opción de poder participar en la Subasta que realiza Gabriela Tafur, que consistía en pagar por una picada, que solo una persona podía comer, Bogdan y Byron decidieron regalarla para la casa de Beta, quienes llevan varios días sin comer. Las afortunadas fueron Sara y Valeria.