‘Desafío The Box’: Tarzán y Valkyria discuten y ponen en jaque a su equipo

Esta temporada de El Desafío The Box ha generado algunas polémicas entre los participantes. Recientemente, el equipo morado triunfó en el Box rojo, y como premio, sus integrantes podrán disfrutar de la comodidad de las camas. Sin embargo, Tarzán parece no haber quedado satisfecho.

Un momento de tensión se vivió en el más reciente capítulo de El Desafío The Box, todo por cuenta de Tarzán y Valkyria, quienes tuvieron una acalorada discusión al llegar a la casa después de la competencia. Todo comenzó porque el concursante mostró su inconformidad porque la capitana escogió como estrategia no lastimar a sus rivales cuando sean pruebas de contacto.

Primero, Tarzán comenzó a lanzar indirectas que fueron recibidas por Valkyria. “Hable pues, pero hable directo, porque si va a hablar con bobadas, hable directo lo que tenga que decir, porque si lo va a decir por los laditos”, le dijo la capitana.

Inmediatamente, Tarzán manifestó su deseo de irse del programa, pues según él, no se debe tener compasión con los demás en medio de la competencia. “Ustedes entienden el concepto. ¿Me puedo ir ya?, Yo ya me quiero ir… Yo no quiero estar sufriendo más aquí, yo no nací para estar sufriendo. He vivido toda mi vida con lo poco que tengo y vivo bien”. Enseguida agregó: “siempre me gusta alejarme por esto, porque al final termina uno en conflicto con todo el mundo”. Debido a esa discusión, Okendo le pidió pensar en el bienestar de su equipo y dejar a un lado la individualidad.

