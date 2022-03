“Deseo lo mejor para él” Elizabeth Gutiérrez, ex de William Levy lo defiende

Elizabeth Gutiérrez estuvo dos décadas con William Levy Foto: Instagram

No paran las noticias en torno a la ruptura de William Levy y su exesposa Elizabeth Gutiérrez. Este fin de semana, la actriz y conductora de origen mexicano y madre de los dos hijos del actor, Alexander y Alexandra, decidió dar su opinión y defenderlo. La pareja estuvo junta dos décadas y en varias ocasiones ha anunciado una ruptura para luego reconciliarse.

Recordemos que William publicó una historia informando de la separación, pero indicó que su relación como padres seguía en buenos términos. Lo extraño es que pocos minutos después borró el texto sin que hasta el momento se haya vuelto a manifestar sobre el tema. Desde entonces han crecido los rumores acerca de que fue una infidelidad de él la que ocasionó la separación; otras versiones indican que aún viven bajo el mismo techo.

Lo cierto es que Elizabeth al parecer, tiene una buena relación con él y no va a permitir que nadie especule sobre él o lo acontecido.

A continuación, el contundente texto en el que además asegura que es el hombre más importante. Así mismo le desea lo mejor con o sin ella.

“Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores. William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres... Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos… no hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona… ¡no lo agradezco! él es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar todos los días... deseo siempre lo mejor para él… amor… mucha salud, felicidad... con o sin mí… no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque.. solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado... nuestra verdad como pareja... y ahí se va quedar… con nosotros… ¡Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!”, escribió Elizabeth junto a una foto familiar.

El post ha causado revuelo, incluso una famosa conductora de la televisión latina en Estados Unidos opinó al respecto. Se trata de Lily Estefan que de alguna manera la animó a luchar por el amor de los dos. “Dale con todo y sigan adelante, que cuando hay amor, SI SE PUEDE”, escribió la conductora de El gordo y la flaca. EL consejo fue rápidamente criticado por cibernautas que le recordaron que ella no hizo lo mismo cuando se separó. Otros mencionaron que no creen que haya amor en una relación que tantas veces ha tenido rupturas. “Deja de darle mentira, dile que sí se puede salir delante de lo que sea, que ella merece realmente ser amada”, escribió uno de los críticos al consejo.

