Detectives contratados por Shakira para espiar a Piqué, la habrían traicionado

Shakira Foto: Instagram

Siguen llegando noticias y teorías sobre lo que ocurrió entre Shakira y Piqué y la manera en que, después de ser una pareja admirada y sólida, se convirtieron en los protagonistas de la ruptura sentimental más sonada del año.

Después de que trascendiera el hecho de que ella contrató un equipo de detectives privados para seguir a Piqué y estos hayan logrado fotografías reveladoras sobre la vida nocturna del jugador del Barcelona, que incluiría además de sus fiestas, imágenes comprometedoras con una rubia de 22 años, que trabaja como modelo y anfitriona de eventos en una discoteca de la ciudad, el programa El gordo y la flaca hace nuevas revelaciones.

Detectives privados traicionarían a Shakira

Según el espacio de Univisión la separación de Shakira y Piqué no habría trascendido si no fuera porque la oficina de investigadores privados filtró la información a la prensa española, que no tardó en divulgar la noticia.

La filtración de información molestó naturalmente tanto a Shakira como a Piqué. La primera habría querido esperar un tiempo para hablar de ruptura, pero Piqué ya no querría esperar más. En un momento de quiebre ella divulgó el comunicado oficial y esto habría incomodado a Piqué, ya que lo dejó en el lugar del villano infiel y a ella, como la víctima que debe ser arropada por sus millones de seguidores.

También puedes leer: Shakira habría contratado detectives privados para espiar a Piqué

Así las cosas, la situación en la pareja se habría tornado aún más tensa y sin ninguna opción de reconciliación. Recordemos que también se dice que ella lo trató de convencer de que fueran a terapia de pareja, pero él se negó.

Piqué fuera del Barcelona

Y en medio de la tormenta de rumores y noticias Shakira celebra en redes el éxito rotundo de Te felicito, el tema que se dice le habría dedicado a Piqué, mientras él estaría muy preocupado por su futuro como futbolista.

Se dice que el pasado lunes 13 el entrenador del Barcelona Xavi Rodríguez le habría confirmado a Piqué que en esta temporada estaría fuera de la cancha. Algunos indican que esto es debido a sus constantes lesiones, otros apuestan a que el escándalo con Shakira trascendió a lo futbolístico y por ello la decisión del equipo.

Aquí las noticias del entretenimiento