‘Dibu’ Martínez, arquero de Argentina, se volvió tendencia en redes sociales

La Selección de Fútbol Argentina tenía, desde 2019, un récord de 36 partidos sin perder. Ayer todo cambió con el resultado de su encuentro con Arabia Saudí, partido que terminó con la victoria 2-1 a favor del equipo del país del Medio Oriente. Aunque ya pasaron más de 24 horas, los fanáticos, especialmente argentinos, parecen no perdonar la derrota de su selección.

La actuación del arquero argentino Damián Emiliano Martínez Romero, más conocido como ‘Dibu’, fue uno de las más comentadas en redes sociales. Al guardameta le llovieron críticas por parte de los internautas, por causa de los dos disparos al arco que no pudo atajar, y en solo cinco minutos se convirtieron en goles.

¿Por qué Dibu Martínez es tendencia en Twitter?

Los mismos hinchas colombianos aprovecharon para sacarse una ‘espinita’ con el arquero argentino al recordar que, justamente, ´Dibu´ fue señalado, en la semifinal de la Copa América, en el partido contra la Selección Colombia, de, según los asistentes, provocar a los jugadores nacionales con distracciones y palabras fuera de tono. “Mirá que te como, mirá que te como”, fueron las supuestas expresiones que habría utilizado en ese entonces el argentino hacia sus colegas colombianos.

Las reacciones en redes no cesan, y los memes en contra del deportista, tampoco. “Mirá que te comen, Dibu”, “Te comieron los árabes, Dibu Martinez Bocón”, “El Dibu Martínez no nos cae mal porque se burló de Colombia, eso lo hacemos nosotros mismos todos los días. El Dibu Martínez nos cae mal porque es un burro agrandado sobrevalorado que se cree Amadeo Carrizo y no alcanza ni a ser Bonano”, comentaron algunos usuarios de internet.

