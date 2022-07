Disney + Marvel: Estas son las nuevas superproducciones del MCU del 2022 al 2025.

El presidente del Marvel Studios y director creativo de Marvel, Kevin Feige, presentó las nuevas producciones de Disney y Marvel en el San Diego Comic Con en Estados Unidos. Durante el evento se revelaron los próximos estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con la asistencia de varios de sus talentos, directores y avances de las nuevas cintas y series.

Massamba Diop y Baaba Maal se presentaron en vivo durante el San Diego Comic Con (Photo by Jesse Grant/Getty Images for Disney) Foto: Getty Images for Disney - Jesse Grant

LA MULTIVERSE SAGA DE DISNEY Y MARVEL

Los fanáticos y asistentes a esta feria geek fueron los primeros en enterarse de que las Fases 4, 5 y 6 son oficialmente parte de la Multiverse Saga, que concluirá con dos nuevas películas de los Vengadores. Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars se estrenarán en Estados Unidos el 2 de mayo de 2025 y el 7 de noviembre de 2025 respectivamente.

Te puede interesar: ‘¡HOY¡ Pasarela Cromos con colección de Diego Guarnizo en Colombiamoda 2022′

SHE-HULK Y PANTERA NEGRA 2

También se anunciaron otros dos grandes estrenos: She-Hulk: Defensora de Héroes y Pantera Negra: Wakanda por siempre. En She-Hulk: Defensora de Héroes de Marvel Studios, Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que se especializa en casos legales relacionados con lo sobrehumano, atraviesa la complicada vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura. La serie de nueve episodios incluye una gran cantidad de talentos veteranos del MCU, entre ellos Mark Ruffalo como el Hulk Inteligente, Tim Roth como Emil Blonsky/Abominación, y Benedict Wong como Wong. El elenco cuenta también con Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

Por su parte, en Pantera Negra: Wakanda por siempre de Marvel Studios, la reina Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) y las Dora Milaje (incluida Florence Kasumba) luchan por proteger a su nación de las potencias mundiales que intervienen tras la muerte del Rey T’Challa. Mientras los habitantes de Wakanda se esfuerzan embarcarse en un nuevo capítulo, los héroes deben unirse con la ayuda de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) y Everett Ross (Martin Freeman) y forjar un nuevo camino para el reino de Wakanda. El film que cuenta con Tenoch Huerta como Namor, rey de una nación submarina oculta, también está protagonizada por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena y Alex Livanalli.

OTRAS PELÍCULAS Y SERIES DE MARVEL STUDIOS

Adicionalmente durante la jornada realizada en el Hall H del San Diego Comic Con se anunciaron otras importantes producciones como Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Secret Invasion, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Echo, Loki Season 2, IronHeart, Agatha: Coven of Chaos, The Marvels, Blade, Captain America: New World Order, Daredevil: Born Again, Thunderbolts y Yo soy Groot, entre otras películas, series y cortos que dan larga vida a esta nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel que de seguro seguirá cautivando a millones de espectadores alrededor del mundo.

Más noticias del entretenimiento en Vea