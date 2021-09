Diva Jessurum da contundente respuesta a seguidora que criticó su físico

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La presentadora y periodista Diva Jessurum se ha caracterizado por hablar sin filtros en sus redes sociales y, en esta ocasión, no fue la excepción. Pues hace unos días, una seguidora opinó sobre el fisco con el siguiente mensaje en Instagram: “Diva por qué se te están notando tanto las cirugías en el rostro? ¿No crees que es digno aceptar la edad?”

La barranquillera no se quedó callada y le dejó una contundente respuesta a la internauta, a quien también expuso en sus redes sociales.

“Yo no entiendo y nunca terminaré de entender a algunas personas. Esta señora con mucha seguridad me pregunta porque se me están notando las “cirugías” y me manda a aceptar mi edad, otro seguidor me defiende y ella le responde que no se necesita Astrologo para saberlo. Varios puntos por analizar:

1. Se escribe cirugía.

2. Un astrólogo por que debería saber de cirugías?

3. Jamás me he operado la cara, nunca, en mi vida. Para operarme necesitaría tiempo para recuperarme y en 25 años jamás he dejado de salir en tv ni siquiera una semana. La única excepción es en vacaciones y ahí pueden ver a través de mis redes sociales en qué lugar estoy paseando. Por algo publico mínimo 2 fotos al día.

4. Quien le dio derecho a opinar sobre mi? Y lo peor, ella se inventa sus teorías, las da por ciertas y pelea con otros defendiendo sus inventos

5. Si me cuido la piel, muchísimo, claro que me hago tratamientos anti edad, contra manchas, pero la trato con dos galenos con gran reconocimiento a nivel nacional y utilizan tratamientos médicos no invasivos y son @mariacriscuello y @dr.felipebuendia

6. Cuando quiera se los recomiendo son excelentes

7. Tampoco me inyecto ácido hialurónico. No es lógico que siempre esté haciendo dieta para estar a la línea y luego me ponga relleno. Para verme más cachetona?

8. Aprovecho para aclarar a los otros que también aseguran que me adelgace por lipoescultura o abdominoplastia, no es cierto”.

Al final, Diva reflexionó sobre la situación e invitó a las mujeres a no criticar a otras personas a través de las redes sociales. “Así las cosas, dejen de buscarle defectos a los demás. Quizás por los ángulos de las fotos, la luz o la expresión uno luzca distinto en alguna imagen, eso no significa que sea “cirugía como dice la señora”.

