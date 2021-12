El curioso entrenamiento de Sebastián Martínez para no aumentar de peso en Navidad

Además de ser actor, Sebastián Martínez se ha destacado por su contenido en redes sociales, donde suele publicar varias cosas, entre ellas, algunos videos cómicos para entretener a sus 3,2 millones de seguidores, quienes ya están acostumbrados a ver su contenido diario, bien sea sobre sus proyectos profesionales o personales.

Cuando inició diciembre, publicó un clip imitando un video de Justin Bieber para darle la bienvenida a una de las épocas que más disfrutan las personas alrededor del mundo. El video fue toda una sensación en redes sociales. De igual manera, en los últimos días publicó otro a través de sus historias de Instagram para recomendar un divertido entrenamiento físico y así, seguir conservando la figura en lo que queda de este fin de año.

“No se rían, por algo se comienza. No hay metas pequeñas”, escribió junto al post que se hizo viral en varias plataformas digitales. Primero aparece preparándose con todos los elementos necesarios para comenzar su entrenamiento. Allí agregó en un texto: “Meta: no subir de peso en Navidad”. Después puso: “Meta: bajar de peso en enero”. Al final del video escribió: “En enero arranco en serio”.

Con ese clip quiso demostrar que es lo que le pasa a la mayoría de personas que intentan comenzar a hacer ejercicio, pero con el paso de los días se desaniman por no ver los resultados esperados, así que posponen los entrenamientos sobre todo cuando llega Navidad, por los excesos en las fiestas que van hasta el puente de Reyes en enero. El video resultó siendo bastante divertido pues muchos internautas se sintieron identificados con el actor. “Jajajajajajaja, amo tu sentido del humor”, “jaja al menos tiene la actitud, yo ni eso”, “tú eres de los míos en enero comenzamos de verdad”, “me alegraste el día y yo también digo: En enero si arranco pero no sé de qué año”, “también me pasa”, “obstáculo: las novenas”, “así estoy yo... Un día sí, muchos días no”, fueron algunos comentarios que dejaron los internautas en su divertida publicación.