El entrenador de la Voz Kids al que su mamá todavía le maneja su dinero

Los tres entrenadores de La Voz Kids fueron invitados al programa The Suso’s Show del Canal Caracol, para hablar de su participación en el reality y sobre aspectos de sus vidas profesionales y personales.

En medio del programa, el presentador le mostró a Jesús Navarro, vocalista de Reik unas fotos de su familia, conformada por sus padres y su hermana. El cantante se conmovió al verlos, y aprovechó para contar que muy pronto vendrían a visitarlo y se irían a disfrutar de unas pequeñas vacaciones en Cartagena.

Lo curioso de ese momento fue cuando ‘Suso’ le preguntó: “¿Sos el Britney Spears latino?”. Inmediatamente el artista supo a qué se refería el comediante, así que no pudo contener la risa para explicar de qué se trataba ese comentario.

“Mi mamá me maneja la plata. Es verdad, no me deja. Tampoco me deja accesar a mis cuentas de banco. Me siento muy identificado”, dijo con gracia.

Recordemos que Britney Spears, la Princesa del Pop, vive una difícil situación debido a las restricciones que su padre ha puesto en sus ingresos, por eso, el presentador del programa realizó esa analogía.

El famoso cantante mexicano aprovechó para hacer un chiste sobre el tema: “Creo que me falta cintura y movimientos para ser Britney, yo creo que soy más como Adele, me pesa más el cuerpo”. A diferencia de la artista estadounidense, Jesús no vive esa situación como un problema, sino más bien, lo ve como una oportunidad para estar más cerca de su familia. Por eso, entre otras cosas, también confesó que ellos constantemente lo acompañan a sus giras y que, acostumbran a viajar a diferentes lugares del mundo.

Jesús Navarro, Natalia Jiménez y Andrés Cepeda son los encargados de escoger a los niños que participan en La Voz Kids para ayudarlos a cumplir sus sueños.