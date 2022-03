El Gavilán, Mario Cimarro confirma que será papá. Así se llamará su primer hijo

Mario Cimarro junto a su prometida Broni Foto: Hernán

Mario Cimarro le había confesado hace solo unas pocas semanas a la revista Vea su deseo de ser padre. Lo hizo en Villa de Leyva unos días antes de terminar las grabaciones de Pasión de gavilanes, con su novia, la ex reina de Eslovaquia, Bronislava Gregusová, a quien le dicen cariosamente Broni, a su lado. Ahora es una realidad: la pareja tendrá a su primer hijo. Ambos lo dieron a conocer en redes sociales. “El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a sí misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana, que brille tu día y tu nombre ..que brille entre las estrellas”, escribió Mario, revelando de paso que si es niña se llamará Briana y si es varón, Brando.

Por su parte, Broni escribió. “Brando o Briana, ya son amados con todo nuestro corazón, cuerpo y alma. Serán atendidos como el milagro que son”. Los dos ilustraron el post una imagen de la primera ecografía del bebé y otras de los dos, logradas justamente cuando estuvieron en Colombia.

Mario había dicho a revista Vea: “Hay planes por supuesto y vamos a empezar por uno y ya iremos viendo con seguridad”, sobre su deseo de ser padre.

Los hijos de Mario Cimarro

De esta manera, el pequeño de los futuros esposos compartirá con los hijos peludos que ya tienen en su casa de Los Ángeles. “Nelson y Ramón, que son un torbellino de energía, pero a la vez muy dulces. Los consentimos muchos con paseos a las playas y montañas de California. Y Caramelo que es el jefe de terapia principal de mamá, pues es un gato ruso Azul, especialista en interesantes pláticas y conversaciones de cualquier tema”, dijo Mario Cimarro sobre sus mascotas.

Recordemos que Mario y Broni se comprometieron en las cataratas de Iguazú, a finales del 2019 cuando él le pidió la mano. Ella recordó para Vea ese momento como si el tiempo no hubiera pasado. “Desde que lo conocí he vivido con un hombre muy seguro de sí mismo, de lo que quiere, muy protector, muy generoso, dulce y gentil, que no deja de prestarme atención nunca. Y después de dos años de relación llevó a mi familia y a mí de viaje a conocer las Cataratas de Iguazú en Brasil, nos llenó de atenciones y cuando menos yo me lo esperaba estaba allí en ese lugar de ensueño con este hombre hermoso de rodillas pidiendo la mano enfrente de todos y de mi familia. Le dije que sí”.

