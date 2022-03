¿El imitador de Camilo Sesto compartirá su millonario premio con Maluma? Esto dijo

Una vez más, Yo me llamo, el reality musical más visto por los colombianos, llegó a su fin. Los imitadores de Maluma y Camilo Sesto fueron elegidos como los dos dobles más perfectos de esta temporada, pero solo el imitador del cantante español logró quedarse con el premio mayor. En diálogo con Vea, los dos finalistas hablaron sobre su experiencia en el programa.

“Ha sido una experiencia demasiado linda, agradable, de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas, porque aquí volvimos a recapacitar, a entender de dónde venimos, quiénes somos, salimos siendo más personas, tratando de ser ejemplar para todos los jóvenes de Colombia”, aseguró el imitador de Maluma. Por su parte, Camilo Sesto, el ganador afirmó: “es un sentimiento muy grato, fue un crecimiento muy exponencial para los dos porque fuimos llenados y cobijados por ese amor de Colombia, de la producción de Yo me llamo y de ahí se desprende el hecho de que hemos crecido mucho como personas”.

¿Sintieron en algún momento que no lo iban a lograr?

“Sí. No es que me sintiera de pronto sobrado ni confiado, sino que estaba un poco seguro de lo que iba a hacer en mi show y justamente esa vez cuando me sentí más relajado fue cuando quedé en riesgo”, aseguró el imitador de Maluma.

“En mi caso y gracias a Dios y a que hice las cosas bien nunca estuve en riesgo. El momento más crucial para mí y en el que sentí mucho miedo fue con Leonardo Favio cuando nos pusieron a los dos. Sentí mucho miedo porque estábamos a nada de la final. Cuando me dijeron sí te llamas, me desplomo y fue el momento más difícil para mí de la competencia y el más feliz”, dijo el ganador, Camilo Sesto.

¿Van a compartir el premio?

“Sí. Parece que es lo más justo con base a tanto esfuerzo que hemos hecho y sería muy injusto que alguien se fuese con las manos vacías, porque el dinero es una herramienta para cumplir metas, entonces lo más justo es que repartamos el premio”, afirmó ‘Yo me llamo Camilo Sesto’.

¿Qué viene para cada uno después de ‘Yo me llamo’?

Maluma: “Trabajo, seguir mejorando, crear mi propia empresa, tener un negocio, un ingreso extra. Se viene mucho trabajo con el personaje de Maluma, sacar el máximo provecho, porque estas cosas sólo se dan una vez en la vida y hay que hacerlo de la mejor manera. Trabajar en mi álbum Bipolar, terminar de sacar las canciones, darme a conocer, viajar por todo el mundo”.

Camilo Sesto: “Cantarles a cada departamento, a cada ciudad, a cada rincón de Colombia, me gustaría estar allí para devolverles toda esa devoción que nos dieron durante el programa y todo ese cariño. Y por parte de Alejandro vienen muchos conciertos, muchos viajes, compartir tarima, conocer el mar, conocer la nieve, ahorrar y materializar tantos sueños, apoyar fundaciones, a los ancianos, tener mi propia fundación para los perritos de la calle. Por ahí me han dado ganas de indagar en la actuación, vamos a ver”.