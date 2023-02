Este es el mensaje de amor que Shakira escribió a Piqué y fans le piden que borre

Las parejas de celebridades suelen dejar de seguirse en sus redes sociales cuando rompen sus relaciones, también optan por borrar todos los mensajes afectuosos que se pudieron dejar en sus publicaciones. Así mismo eliminan las imágenes donde aparecen juntos, los posts elogiosos o de celebración. De esta forma, los seguidores de los famosos identifican fácilmente cuando una pareja está en crisis o ya no vive bajo el mismo techo.

Shakira escribió el último mensaje para Piqué en redes en marzo del 2022 Foto: Instagram

El caso de Shakira y Piqué, quienes completaron ocho meses de rompimiento oficial, ha sido la excepción. La pareja no solo se sigue en las redes, sino que ninguno de los dos ha borrado mensajes, publicaciones o fotografías juntos.

En el feed de Shakira cumplirá un año el mensaje que ella publicó a propósito de San Valentín donde subió una foto con Gerard Piqué. El hecho que el jugador no le hubiera dado me gusta o no hubiera respondido con alguna palabra cariñosa o emoticón a este post fue uno de los signos de alarma entre la prensa española de que algo no andaba bien en la pareja. No obstante, no es este el mensaje que mortifica a muchos de los seguidores de Shakira.

Este es el mensaje amoroso de Shakira a Piqué

El post que algunos cibernautas parecieran revisar cada cierto tiempo, tal vez con la esperanza de que la barranquillera lo elimine, cumplirá un año el próximo mes.

Se trata de un escrito compartido el 13 de marzo del 2022 a propósito de los 600 partidos que jugó Piqué y es toda una declaración de amor y admiración.

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional” es el contenido completo del post que para algunos fue escrito cuando ya Piqué había dejado la casa de la familia y vivía su vida de soltero disfrutando de los clubes nocturnos de Barcelona, también ya le habría pedido la separación a la barranquillera que le propuso ir a terapia de pareja. Hoy sabemos que él se negó pues al parecer, ya se frecuentaba con Clara Chía.

Mensajes que dicen “Eliminar publicación en 3,2, 2″, “Shaki, borra este post, amiga”, “Sal de ahí, Shakira”, “Borre esto reina”; “Borra esto”, entre otros se leen en los comentarios que siguen actualizándose a pesar de la antigüedad del post.

Aun así Shakira mantiene el escrito en su cuenta de Instagram como todas las publicaciones alusivas al ahora novio de Clara Chía.