El verdadero origen de Spiderman, un personaje que inicialmente fue rechazado

El hombre araña se ha convertido, contra algunos pronósticos, en el superhéroe más amado del universo Marvel. Tan solo Spiderman no way home, protagonizada por Tom Holland se ha convertido en la historia más anhelada del cine mundial. Todos sabemos que Spider Man nació en Nueva York, vive con su tía May y es huérfano, sin embargo, el origen de este héroe adolescente no se conoce en profundidad. Aquí las teorías alrededor de su creación.

Para comenzar hay que decir que, aunque en este universo Marvel, Peter Benjamin Parker nació el viernes 10 de agosto de 2001 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el primer Spider Man, así sin guion y separado, llegó al mundo el 10 de agosto de 1962 cuando su historia estuvo disponible en las páginas de Amazing Fantasy #15.

Aquí las noticias que son tendencia

Y para los que están absolutamente convencidos de que toda la figura del adolescente nació del famoso Stan Lee hay una versión, muy aceptada entre los fanáticos, que indica que si bien es cierto Lee lo convirtió en lo que es, la creación inicial fue de Jack Kirby, quien le llevó la primera imagen a Stan que estaba inspirada en una idea original del guionista Joe Simon, que durante años estuvo encajonada. La versión de ese primer boceto se llamó Silver Spider, que traduce araña plateada. Esta primera imagen terminó luego convertida en La Mosca, un cómic también muy popular. Fue entonces cuando a Kirby se le ocurrió tomar de nuevo la imagen e idear un héroe adolescente que, con un anillo mágico, se transformaba en adulto. Este llevaba consigo una pistola que disparaba telas de araña y estaba ataviado con traje de colores vistosos. La propuesta inicialmente fue rechazada. Luego, Stan al ver la imagen del adolescente empezó a hacerle cambios. Quitó el anillo y la pistola e incorporó la araña en sus poderes mismos. La personalidad la añadió el también creador Steve Ditko. Al final, EL hombre araña resulta de un accidente que tuvo Parker en el laboratorio de la escuela donde lo pica una araña radioactiva.

También te puede interesar: Así fue la premier de Spiderman No way home

Así salió en cómic en 1962 Spider Man. Lo curioso es que no tuvo tanta aceptación, fue con el tiempo que ganó terreno.

Sobre los padres de Peter la versión más aceptada tiene que ver con que murieron asesinados, pero no por cuenta de un incidente fortuito. En realidad, Richard Patrick y Mary Fitzpatrick, eran agentes secretos. Originalmente era el narrador quien decía: “todo gran poder, implica una gran responsabilidad”, pero con el tiempo fue la frase que le adjudicaron al tío de Peter que también muere trágicamente. Esto descarta por completo la teoría reciente que sugiere que Parker es hijo de Ironman.