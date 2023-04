Elianis Garrido a quienes critican su nariz: “fue mi plata la que pagó la cirugía”

Durante las últimas semanas, Elianis Garrido ha sido tendencia en redes sociales. Primero fue por el desmayo que sufrió mientras presentaba el programa Lo sé todo. Luego, por unos rumores que surgieron en redes sociales de una supuesta separación de su esposo Álvaro Navarro.

Te puede interesar: Eileen Roca está embarazada. Con tiernas fotos lo confirmó: “estoy llena de amor”

Elianis Garrido se operó la nariz

En diciembre del año pasado, la también actriz contó que había vuelto a pasar por el quirófano para una nueva rinoplastia, porque sus dos cirugías anteriores no salieron como lo esperaba. “Este último año he tenido un dolor constante en la nariz, como cuando tienes un barrito que no sale. Era molesto, y había días que amanecía hinchada, enrojecida y la cicatriz interna me dolía aún dos años después de la cirugía. Al revisar se dieron cuenta que el injerto de oreja estaba siendo rechazado por mi cuerpo. Me sentí muy triste, porque más allá de la imagen, era molesto, frustrante y, además, yo trabajo en televisión y con redes sociales”, dijo en ese momento en sus redes.

Más noticias de Elianis Garrido Elianis Garrido aclaró los rumores de separación de su esposo Álvaro Navarro Por un mensaje que publicó en su Twitter, internautas comenzaron a especular sobre la supuesta separación de Elianis Garrido y su esposo. Leer aquí: Elianis Garrido aclaró los rumores de separación de su esposo Álvaro Navarro “No fue actuado”: Elianis Garrido habló de su desmayo en ‘Lo sé todo Colombia’ La presentadora revivió cómo fue el momento en que se desplomó en pleno ‘set’ de grabación. ¿Qué le pasó? Leer aquí: “No fue actuado”: Elianis Garrido habló de su desmayo en ‘Lo sé todo Colombia’

También, dijo que se sentía muy feliz con el resultado obtenido. “Estoy sumamente feliz con el resultado, conmovida hasta las lágrimas. Apenas van 15 días y debo seguir cuidándome muchísimo, pero el cambio, para mí, es increíble”.

Elianis Garrido respondió a críticas

Desde entonces, la actriz ha sido criticada por muchos seguidores, quienes aseguran que, supuestamente, no le quedó bien. Cansada de recibir tantos malos comentarios, en esta semana publicó unas historias y les respondió de manera contundente: “a las personas que están criticando mi nariz, me encanta así respingada, grande, larga. Les voy a decir algo con mucho respeto, esa es mi cara, mi rostro, esta es mi vida, esta es mi nariz y fue mi plata la que pagó la cirugía. Estoy súper feliz porque uno, puedo respirar súper bien por fin y dos, porque ya no me duele, y tres porque me siento muy cómoda”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La barranquillera expresó su molestia porque, según contó, una “examiga” le escribió para darle ‘su humilde opinión’. “Me escribió una examiga, y digo examiga porque nunca me saluda, nunca me dice feliz cumpleaños, nunca me dice feliz Año Nuevo nada, pero me escribió a darme su opinión con mucho respeto, su humilde opinión sobre mi cirugía de nariz. ‘Te quedó muy grande’, gracias a Dios me quedó grande, me encanta y no te pedí ni un peso para pagarla y la pagué en efectivo gracias a Dios y a mi trabajo honesto y honrado porque yo no le lavo plata a nadie. Gloria a Dios, mejor cómprame la proteína”, le dijo.

Finalmente, invitó a sus seguidores a dejar de opinar sobre el físico de los demás. “Dejen esa mala costumbre de estar criticando el cuerpo, el peso, las decisiones sobre el cuerpo de los demás”.